Nedaleko britské základny na Antarktidě se utvořila obří kra

Signály o tom, že se blíží významný případ tzv. telení, pak začaly přicházet loni v listopadu, když se relativně nová trhlina na sever od základny začala přibližovat k již existující mezeře v ledu.

Od antarktického ledovce Brunt se tento týden nedaleko britské polární stanice Halley odlomila ledová kra, jejíž plocha je větší než rozloha města New York. Uvádí to na svém webu britská antarktická operace British Antarctic Survey (BAS), která zmíněnou výzkumnou stanici spravuje.

Vznik obří kry tisková správa popisuje jako další etapu procesu pozorovaného řadu let. Základna Halley se nachází přímo na ledovci Brunt a britští vědci tak mají o jeho vývoji dobrý přehled. Platí to i v těchto dnech, kdy na polární stanici nikdo není, neboť pohyb ledu sleduje automatizovaný systém, který odesílá data do Británie, uvedla ředitelka BAS Jane Francisová.

Pracovníci BAS údajně poprvé detekovali vznik masivních prasklin v ledovci, který pluje na Weddelském moři, téměř před deseti lety. Signály o tom, že se blíží významný případ tzv. telení, pak začaly přicházet loni v listopadu, když se relativně nová trhlina na sever od základny začala přibližovat k již existující mezeře v ledu.

"Během ledna se tato trhlina prodlužovala severovýchodním směrem rychlostí až jeden kilometr denně a razila si cestu 150 metrů tlustým plovoucím ledovým šelfem. Kra se utvořila, když se ráno 26. února trhlina za několik hodin rozšířila o několik stovek metrů," popisuje BAS.

Odlomený kus ledovce má údajně rozlohu 1270 kilometrů čtverečných. Dopady takovýchto jevů jsou podle BAS nepředvídatelné, vznik nové kry by ale nemusel ovlivnit chod polární stanice Halley. "V následujících týdnech a měsících se může kra vzdálit, anebo by se mohla dostat na mělčinu a zůstat blízko ledovci Brunt," uvádí Francisová.

Televize CNN ve své zprávě připomíná rok 2017, kdy se od antarktického ledovce Larsen-C odtrhl ještě větší "iceberg". Kra označovaná jako A68a měla původně 5800 čtverečních kilometrů, v lednu se rozlomila na nejméně dva kusy, které se nacházely jihovýchodně od neobydleného ostrova Jižní Georgie stovky kilometrů od Antarktidy.

