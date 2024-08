Nejlepší systém sběru a třídění odpadů z obalů v ČR má Havlíčkův Brod

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejlepší systém sběru a třídění odpadů z obalů měl loni v Česku Havlíčkův Brod. Stal se vítězem 20. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici, jejíž výsledky vyhlásili pořadatelé na konferenci Odpady a obce v Hradci Králové. Do soutěže pořádané firmou Eko-kom, která v ČR organizuje sběr a recyklaci obalových odpadů, se zapojilo přes 6100 měst a obcí. Do užšího výběru přes krajská kola postoupilo 66 měst a obcí.Čtyřiadvacetitisícový Havlíčkův Brod si hlavní cenu odnesl i v kategorii měst nad 5000 obyvatel. Druhé místo mezi městy obsadily Hořice na Jičínsku a třetí byl Uherský Brod v okresu Uherské Hradiště. V kategorii obcí mezi 500 a 5000 obyvateli byly první Opatovice nad Labem na Pardubicku a za nimi Dubá na Českolipsku a Velká Bystřice z okresu Olomouc. Mezi obcemi do 500 obyvatel loni nejlépe třídili odpady lidé v obci Salačova Lhota na Pelhřimovsku, ve Zlaté Olešnici na Trutnovsku a v Heřmanicích u Oder na Novojičínsku.

Srovnání se účastní obce zapojené do systému Eko-kom, do finálového srovnání postupují nejlepší obce z každého kraje. Hodnoceny jsou podle výsledků v nakládání s komunálním odpadem. Hodnotí se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu. Posuzuje se i poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu a hustota sběrné sítě. Body navíc získaly obce s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu a také obce, které sbírají všechny komodity.

Eko-kom má v Česku monopol na třídění a recyklaci obalů. Jeho služby využívají firmy dodávající na český trh balené zboží. Ke konci roku 2023 bylo do systému Eko-kom zapojeno 6185 českých obcí a měst, možnost třídit má tak ve svých městech 99 procent obyvatel. Obce za třídění dostávají peníze.

V ČR podle údajů Eko-komu každý člověk loni vytřídil v průměru 75,6 kilogramu odpadu, v porovnání s předchozím rokem o 2,5 kilogramu méně. Z celkového počtu vyprodukovaných obalů loni putovalo 75 procent k recyklaci a dalších 11 procent k energetickému využití. Z dat firmy vyplývá, že pravidelně třídí tři čtvrtiny obyvatel. Výrazně víc, než je celorepublikový průměr, loni třídili lidé v Olomouckém kraji, na Vysočině a v Karlovarském kraji.

Firmy loni uvedly na tuzemský trh méně baleného zboží, což znamenalo i méně obalů. Mnohé produkty byly navíc ve znovu použitelných obalech. Spolu s dalšími faktory se to podle firmy projevilo na množství vzniklého odpadu, které se meziročně snížilo o čtyři procenta na 1,261 milionu tun.

reklama