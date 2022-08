Nejnavštěvovanějším turistickým cílem na jihu Čech byla loni Zoo Hluboká

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ZOO Hluboká Ilustrační foto

Nejnavštěvovanějším turistickým cílem na jihu Čech byla v loňském roce zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Dorazilo tam 269 600 lidí. Vyplývá to z údajů na webu tourdata agentury Czech Tourism. Druhým nejnavštěvovanějším objektem byla Stezka korunami stromů v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku.

"Loňský rok byl pro zoo co do návštěvnosti rekordní i přesto, že jsme měli několik měsíců zavřeno. V druhém pololetí roku jsme pak zaznamenali historicky vůbec nejvyšší návštěvnost a to 201 000 osob,” uvedl ředitel Zoo Hluboká Vladimír Pokorný.

Statistika vyplývá z prodeje vstupenek monitorovaných turistických cílů, kterých je v databázi za Jihočeský kraj 147. V roce 2021 se na nich zakoupením vstupenky registrovalo 2,33 milionu návštěvníků. Největší část z nich mířila do turistické oblasti Českobudějovicko. Šlo o 668 200 návštěvníků, což představuje 28,56 procenta.

"Podíl v návštěvnosti ukazuje, že oblast nabízí pestrou škálu atraktivit. Od historických památek, přes kulturní instituce po nabídku pro rodiny s dětmi a milovníky sportovních aktivit a přírody. Samostatnou kategorií je splavněná řeka Vltava, ať už se jedná o vyhlídkové plavby nebo půjčovny plavidel. Je potřeba zmínit, že velkou část návštěvníků tvoří samozřejmě turisté z okolních krajů, ale ve statistikách jsou zaznamenáni také místní obyvatelé, kteří využívají volnočasových aktivit. Budějovicko je zároveň ideálním výchozím místem pro výlety do okolí, například do Českého Krumlova nebo na Stezku korunami stromů na Lipně,” řekl ředitel destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko Tomáš Polanský.

