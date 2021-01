Nejrizikovější silnice na střety se zvěří dostane nové oplocení a most pro zvěř

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Pixabay Z pohledu kolizí se zvěří jde o nejrizikovější úsek nejen v Libereckém kraji, ale v celé zemi. Jen letos od dubna do září tam policie registruje 41 střetů se zvěří.

Nové oplocení a speciální most pro zvěř ochrání v budoucnu řidiče na frekventované silnici 13 u Bílého Kostela nad Nisou na Liberecku. Z pohledu kolizí se zvěří jde o nejrizikovější úsek nejen v Libereckém kraji, ale v celé zemi. Jen letos od dubna do září tam policie registruje 41 střetů se zvěří. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto už připravuje projekt, řekl ČTK vedoucí Odboru dopravy Libereckého kraje Jan Čáp.

Projekt počítá s mostem pro zvěř, který bude mít šířku 15 metrů a bude osazen clonami proti oslnění. "Součástí projektu je i oplocení silnice v délce cca 300 metrů. Oplocení je navrženo ve vzdálenosti pěti metrů od stávající hrany zpevněné vozovky a bude provedeno z vysokopevnostního ocelového pletiva výšky 2,1 metru," doplnil ředitel liberecké správy ŘSD Jan Wohlmuth. Už v lednu chce ředitelství požádat o stavební povolení.

Nové zabezpečení dostane podle Čápa úsek trojpruhu u Bílého Kostela, vysoce nehodový je ale i dvoupruh dál směrem na Jítravu. "My jsme na základě vyhodnocení nehodovosti a připomínek mysliveckého sdružení nařídili ředitelství silnic a dálnic, aby to oplocení udělali delší podél čtyřpruhového úseku Na Rozkoši a také podél navazujícího dvojpruhu směrem na Jítravu po křižovatku se silnicí třetí třídy na Dolní Suchou," uvedl vedoucí krajského odboru dopravy. Oplocení tam na části úseku podle něj už je, ale jen z jedné strany. "Navíc je staré a děravé," dodal.

Střetů se zvěří na silnicích v Libereckém kraji v posledních letech výrazně přibývá, loni takových nehod policie řešila 1036, o 229 víc než o rok dříve. Zvěř tak byla loni příčinou každé páté nehody v kraji, ne všechny přitom účastníci policii hlásí. Podle ředitele týmu bezpečnosti Jana Poláka se letos od dubna do září v kraji se zvěří střetlo 453 aut, je to zhruba o 50 méně než loni. Pokles je ale podle něj způsobený koronavirovými omezeními s nižšími intenzitami dopravy. Každá desátá letošní srážka se zvěří se stala právě na silnici 13 u Bílého Kostela. V budoucnu by podobné zabezpečení měl dostat i úsek od Svoru na Nový Bor.

