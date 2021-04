Nejstarší botanická zahrada v zemi z Liberce zatím neotevře

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Visit Liberec / Flickr Návštěvníci do zahrady, jež loni slavila 125 od svého vzniku, přicházejí hlavně za exponáty uvnitř skleníků.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejstarší botanická zahrada v zemi, která je v Liberci, zatím neotevře. Hlavním důvodem je, že návštěvníky nemůže pustit do skleníků, v nichž má převažující část expozic a nejcennější exponáty. Ředitel zahrady Miloslav Studnička kritizuje i podmínky pro přístup do venkovních prostor, označil je za znevažující a nepřátelská. Vláda tento týden rozhodla, že botanické zahrady mohou sice otevřít od pondělí 12. dubna, ale jen venkovní prostory, navíc s podmínkou omezené kapacity do 20 procent. Návštěvníci musí také dodržovat rozestupy a dýchací cesty si chránit respirátorem.

"Jako by zahrady byly nebezpečné a byly veřejnosti nepřátelské i ohrožující. To je daleko od pravdy. Není znám ani jediný případ, že by se někdy někdo v nějaké botanické zahradě nakazil. Ačkoli trasování se provádělo. Není ani jasné, zda se vůbec o něco opírá pouhý teoretický dojem, že by zahrady měly být nepřístupné, anebo přístupné nanejvýš jen velmi omezeně, když hradní zahrady v Praze jsou přístupné volně," uvedl Studnička.

Podle něj při specifických parametrech liberecké botanické zahrady jakékoli otevření za nastavených omezení nedává smysl. Návštěvníci do zahrady, jež loni slavila 125 od svého vzniku, přicházejí hlavně za exponáty uvnitř skleníků. Zahrada vlastní přes 8000 exotických rostlin a pyšní se několika unikáty, jakými je třeba pět nejstarších kamélií v Evropě či největší průřez zkamenělým kmenem, který se kdy našel v Česku. Lákadlem je i nejstarší veřejné akvárium v zemi, které vzniklo před více než 60 lety. Mezi oblíbené se řadí také pavilon pravěku, kde šplhavé kapradiny, obří přesličky, cykasy z dob dinosaurů, zkamenělé dřeviny a hučící vodopád vytvářejí obraz prehistorické krajiny. Ve speciálním pavilonu má v létě i tři největší leknínovité rostliny světa a vlastní zřejmě nejstarší bonsaj v republice, což je přes 340 let stará muraja latnatá.

Libereckou botanickou zahradu ročně obvykle navštíví bezmála 60 000 lidí, protikoronavirová opatření spojená s nuceným uzavřením ale výrazně poznamenala její návštěvnost už minulý rok. Přišlo o 21 000 lidí méně než v roce 2019. "To je zhruba třetina celoroční návštěvnosti. Finanční výpadek z toho plynoucí byl vyrovnán pomocí města a kraje," uvedl Studnička.

V Liberci se nachází i nejstarší zoologická zahrada v republice, ta v pondělí 12. dubna otevře. Platí pro ni stejné podmínky jako pro botanickou, většinu zvířat je ale možné vidět i zvenčí. V zoo bude moci být najednou až 1000 lidí, vstupenky je možné si zakoupit u pokladny i on-line a v provozu budou také toalety. Občerstvení si bude možné zakoupit až od středy, a to pouze v bistru Gibon. Navíc bude fungovat jen jako výdejní okénko.

reklama