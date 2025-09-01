https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nejvetsi-sladkovodni-jezero-v-turecku-beysehir-rychle-vysycha-pise-hurriyet
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Největší sladkovodní jezero v Turecku Beyşehir rychle vysychá, píše Hürriyet

1.9.2025 00:49 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | simurg(parm..) / Flickr
Největší turecké sladkovodní jezero Beyşehir, které leží v centrální části země, rychle vysychá, napsal deník Hürriyet. Na některých místech hladina jezera ustoupila o 300 metrů od původního břehu a v některých částech dokonce až o 1,5 kilometru. Původní dno jezera se v těchto oblastech proměnilo v pastviny nebo bažiny.
 
"To jezero je mrtvé. Nedá se k tomu víc říct. Nechť celé Turecko truchlí," řekl deníku Hürriyet Hasan Kurt, vedoucí rybářského družstva Beyşehir. Rybáři podle něj musí rybařit v místech vzdálených 1500 metrů od původního břehu jezera.

Jezero o rozloze 656 kilometrů čtverečních přispívá nejen k zavlažování celé krajiny, ale také představuje živobytí pro více než 400 rybářů. V současnosti rybolov na jezeře téměř ustal a na místech, kde se dříve plavily rybářské lodě, se nyní pasou zvířata.

Kurt deníku řekl, že pro místní je proměna jezera v pastviny a bažiny katastrofou. Jezero dnes slouží lidem jen jako zdroj pitné vody, ale i to podle Kurta nevydrží déle než pár měsíců. "Připravujeme se na zápach bahna a mrtvých ryb, který brzy přijde," řekl.

Z vysoušení jezera místní kromě klimatické změny viní nekontrolované zavlažování polí zemědělci a přehrady na přítocích jezera. Ty narušily přirozený přítok vody. Podle Kurta místní nejsou proti budování přehrad, ale přehrady by neměly ničit to, co funguje. "Farmáři letos nemohli zalévat cukrovou řepu a mnozí museli svá pole zorat. Ztráty jsou obrovské," uvedl.

Dalším problémem je podle místních neochota farmářů používat technologie, které pomáhají se šetřením vody. Například snaha o zavedení kapkové závlahy se u zemědělců setkala se značným odporem. Nedostatkem vody trpí rybáři i zemědělci.

Místní naléhají na vládu, aby podpořila výstavbu projektu, který má přivést vodu do jezera z řeky Akçay. Ta je od Beyşehiru vzdálená 36 kilometrů. Podle Kurta by přesměrování části toku řeky do jezera mohlo Beyşehir zachránit.

