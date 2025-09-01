Největší sladkovodní jezero v Turecku Beyşehir rychle vysychá, píše Hürriyet
Jezero o rozloze 656 kilometrů čtverečních přispívá nejen k zavlažování celé krajiny, ale také představuje živobytí pro více než 400 rybářů. V současnosti rybolov na jezeře téměř ustal a na místech, kde se dříve plavily rybářské lodě, se nyní pasou zvířata.
Kurt deníku řekl, že pro místní je proměna jezera v pastviny a bažiny katastrofou. Jezero dnes slouží lidem jen jako zdroj pitné vody, ale i to podle Kurta nevydrží déle než pár měsíců. "Připravujeme se na zápach bahna a mrtvých ryb, který brzy přijde," řekl.
Z vysoušení jezera místní kromě klimatické změny viní nekontrolované zavlažování polí zemědělci a přehrady na přítocích jezera. Ty narušily přirozený přítok vody. Podle Kurta místní nejsou proti budování přehrad, ale přehrady by neměly ničit to, co funguje. "Farmáři letos nemohli zalévat cukrovou řepu a mnozí museli svá pole zorat. Ztráty jsou obrovské," uvedl.
Dalším problémem je podle místních neochota farmářů používat technologie, které pomáhají se šetřením vody. Například snaha o zavedení kapkové závlahy se u zemědělců setkala se značným odporem. Nedostatkem vody trpí rybáři i zemědělci.
Místní naléhají na vládu, aby podpořila výstavbu projektu, který má přivést vodu do jezera z řeky Akçay. Ta je od Beyşehiru vzdálená 36 kilometrů. Podle Kurta by přesměrování části toku řeky do jezera mohlo Beyşehir zachránit.
