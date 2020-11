Největší výskyt myšovitých hlodavců byl v Praze v okolí staveb

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Deratizátoři Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) letos zaznamenali největší výskyt myšovitých hlodavců v okolí staveb. V žádné ze 57 městských částí nebyl v porovnání s ostatními zaznamenán výrazně vyšší počet myší. Deratizátoři letos rozmístili do kanalizace 13 500 kilogramů jedu. ČTK to sdělil mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Deratizaci se uskutečnila od začátku dubna do konce října. Povinnost hubit škodlivé hlodavce je stanovena zákonem o ochraně veřejného zdraví.

"Zvýšený výskyt podkladů jsme letos zaznamenali pouze v okolí stavebních prací v různých částech metropole. Žádná městská část nebyla zasažena mimořádným množstvím hlodavců," sdělil Mrázek.

V pražské kanalizační síti žije několik milionů potkanů. Pravidelná deratizace udržuje jejich počet na přiměřené úrovni. Další ale žijí na povrchu okolo popelnic nebo v neošetřované zeleni. "Dalšími problémovými místy jsou lokality obývané bezdomovci, kteří na pořádek příliš nehledí," uvedl Mrázek.

Proti běžným ochranným prostředkům byli deratizátoři letos kvůli pandemii nemoci covid-19 nově vybaveni respirátory. Stejně jako v minulých letech do kanálů nevstupovali a kladli nástrahy z povrchu.

PVK zásobují vodou zhruba 1,32 milionu obyvatel Prahy a 208 000 obyvatel Středočeského kraje. Délka vodovodní sítě včetně přípojek dosahuje 4415 kilometrů a délka kanalizační sítě včetně přípojek 4720 kilometrů.

