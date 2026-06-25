https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nejvyssi-soud-usa-se-postavil-na-stranu-vyrobce-herbicidu-roundup
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Nejvyšší soud USA se postavil na stranu výrobce herbicidu Roundup

25.6.2026 20:01 (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Mike Mozart / Flickr.com
Nejvyšší soud USA se dnes postavil na stranu výrobce herbicidu Roundup, informuje agentura AP. Rozhodnutí podle ní zřejmě zablokuje tisíce žalob, jež tvrdí, že u přípravku nebylo doplněno varování, že může způsobovat rakovinu. Agentura Reuters rozhodnutí označuje za významné právní vítězství pro německý agrochemický koncern Bayer, který výrobce Roundupu, americkou společnost Monsanto, převzal v roce 2018.
 
Soudci poměrem sedmi ku dvěma zrušili rozhodnutí poroty v Missouri, které přiznalo odškodné ve výši 1,25 milionu dolarů (přes 25 milionů Kč) Johnu Durnellovi, který tvrdil, že mu byl diagnostikován non-Hodgkinův lymfom po letech vystavení glyfosátu obsaženému v přípravku Roundup, píše agentura Reuters. Nejvyšší soud dal za pravdu společnosti Bayer, že americký zákon týkající se pesticidů vylučuje, aby se u soudu projednávaly žaloby ohledně neposkytnutí varování, které jsou podány na základě státního práva.

Podle agentury AP soud zároveň dospěl k závěru, že společnost nemůže čelit žalobě u státních soudů, jelikož podle federálních předpisů je spojitost mezi přípravkem a rakovinou nepravděpodobná, a varování tak není nutné.

Právní zástupci některých lidí, kteří vedou soudní spory týkající se přípravku Roundup, rozhodnutí soudu kritizovali. "Tento rozsudek nejvyššího soudu neprávem zavírá dveře soudů před Američany, kteří onemocněli v důsledku vystavení pesticidům," uvedl právník Christopher Seeger, který je navržen jako zástupce žalobců v mimosoudním vyrovnání. Dodal však, že mimosoudní vyrovnání by i tak některým lidem umožnilo získat odškodnění.

Akcie společnosti Bayer po vynesení rozsudku posílily téměř o 18 procent. Vláda prezidenta Donalda Trumpa v této věci podpořila společnost Bayer.

"Rozhodnutí je přínosem pro vědu, zemědělce i průmyslová odvětví, která pro inovace potřebují jasný regulační rámec," uvedla společnost Bayer v prohlášení. "Mělo by to výrazně přispět k omezení soudních sporů týkajících se přípravku Roundup po téměř deseti letech soudních sporů," dodala.

Ačkoli společnost Bayer uvedla, že toto rozhodnutí by mělo vést k zamítnutí stávajících žalob obsahujících obvinění z neposkytnutí varování, oznámila také, že hodlá pokračovat v navrhovaném mimosoudním vyrovnání v rámci hromadné žaloby ve výši 7,25 miliardy dolarů, jehož cílem je vyřešit mnoho zbývajících nároků.

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RV

Richard Vacek

25.6.2026 20:41
Měli bychom se vrátit k používání rozumu. A pokud někdo potřebuje k návodu mikrovlnky upozornění, že se v ní nesuší kočka, nebo že horká káva může způsobit popálení, tak takového zbavit svéprávnosti.
Jo a kdyby dnes měla proběhnout schválením kuchyňská sůl, tak by neprošla, protože prokazatelně poškozuje zdraví.
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