Nejvyšší soud USA se postavil na stranu výrobce herbicidu Roundup
Podle agentury AP soud zároveň dospěl k závěru, že společnost nemůže čelit žalobě u státních soudů, jelikož podle federálních předpisů je spojitost mezi přípravkem a rakovinou nepravděpodobná, a varování tak není nutné.
Právní zástupci některých lidí, kteří vedou soudní spory týkající se přípravku Roundup, rozhodnutí soudu kritizovali. "Tento rozsudek nejvyššího soudu neprávem zavírá dveře soudů před Američany, kteří onemocněli v důsledku vystavení pesticidům," uvedl právník Christopher Seeger, který je navržen jako zástupce žalobců v mimosoudním vyrovnání. Dodal však, že mimosoudní vyrovnání by i tak některým lidem umožnilo získat odškodnění.
Akcie společnosti Bayer po vynesení rozsudku posílily téměř o 18 procent. Vláda prezidenta Donalda Trumpa v této věci podpořila společnost Bayer.
"Rozhodnutí je přínosem pro vědu, zemědělce i průmyslová odvětví, která pro inovace potřebují jasný regulační rámec," uvedla společnost Bayer v prohlášení. "Mělo by to výrazně přispět k omezení soudních sporů týkajících se přípravku Roundup po téměř deseti letech soudních sporů," dodala.
Ačkoli společnost Bayer uvedla, že toto rozhodnutí by mělo vést k zamítnutí stávajících žalob obsahujících obvinění z neposkytnutí varování, oznámila také, že hodlá pokračovat v navrhovaném mimosoudním vyrovnání v rámci hromadné žaloby ve výši 7,25 miliardy dolarů, jehož cílem je vyřešit mnoho zbývajících nároků.
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Všechny komentáře (1)
Richard Vacek25.6.2026 20:41
Jo a kdyby dnes měla proběhnout schválením kuchyňská sůl, tak by neprošla, protože prokazatelně poškozuje zdraví.