Některá města v Pardubickém kraji zvažují stavbu spalovny odpadu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | BíláVrána / Wikimedia Commons "Uvažujeme o vybudování menší spalovny, která by pokrývala potenciál oblasti, kde svážíme odpady. Nenavýšil by se počet kilometrů a přeprava," řekl ČTK ředitel společnosti Liko Svitavy Josef Gestinger. V současnosti vozí ke spálení asi 5000 tun do Brna do firmy SAKO.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Některá města v Pardubickém kraji zvažují, zda by pro ně mělo smysl vybudovat spalovnu komunálního odpadu. Vede je k tomu úprava zákona o odpadech, která stanovila konec skládkování na rok 2030. Poplatky za ukládání odpadu na skládku se budou postupně zvyšovat.

O spalovně přemýšlí společnost Liko Svitavy, odpadová firma založená Svitavami a okolními obcemi. Již v současnosti vozí ke spálení asi 5000 tun do Brna do firmy SAKO. "Uvažujeme o vybudování menší spalovny, která by pokrývala potenciál oblasti, kde svážíme odpady. Nenavýšil by se počet kilometrů a přeprava," řekl ČTK ředitel společnosti Josef Gestinger. Jakou kapacitu a typ technologie by zařízení mělo mít, není zatím jasné.

Studii proveditelnosti na zařízení pro energetické využití odpadů si zadala nedávno i Česká Třebová. "Nejsme si zatím jistí, zda pro to máme vhodný pozemek a infrastrukturu, na kterou bychom spalovnu napojili. S vyrobenou energií musíme umět nějak naložit," uvedl místostarosta Josef Kopecký (ODS). Podle něj jsou další úvahy zatím předčasné.

O velké spalovně komunálního odpadu se již dlouhou dobu mluví i v Pardubicích a Hradci Králové. Optimální by byl areál elektrárny Opatovice, tento záměr však již v roce 2006 odmítli místní lidé v referendu. Sama elektrárna už v minulosti vyjádřila ochotu se do projektu zapojit a poskytnout pro něj pozemky.

reklama