Některé členské země EU se staví proti návrhu na snížení spotřeby plynu

Některé členské země Evropské unie se staví proti návrhu Evropské komise na snížení spotřeby plynu. Podle zdrojů agentury Reuters na středeční schůzce diplomatů z jednotlivých států EU vyjádřilo pochybnosti ohledně tohoto návrhu nejméně 12 z 27 členských zemí. Proti se vyslovily vlády Španělska a Portugalska, napsala agentura AP.

Evropská komise ve středu navrhla, že členské země EU by měly kvůli očekávanému výpadku dodávek ruského plynu omezit během nadcházející topné sezóny spotřebu plynu o 15 procent. Tento cíl by měl být dobrovolný, Brusel by však podle návrhu mohl po konzultaci s členskými zeměmi vyhlásit stav plynové nouze, který by vyžadoval povinná omezení spotřeby v celé EU. Aby pravidla vstoupila v platnost, musí je nejprve schválit členské země

Podle agentury Reuters je hlavním zdrojem pochybností to, zda by Evropská komise měla mít v případě nouze právo snížení spotřeby nařídit. "Členské země chtějí mít možnost spustit krizový mechanismus ve svých rukou. Není to něco, co by chtěly přenechat Evropské komisi," cituje Reuters nejmenovaného představitele EU.

Některé země navíc považují za nesprávné, že navrhovaný rozsah snížení spotřeby plynu je pro všechny státy stejný. Mezi tyto země patří Španělsko a Portugalsko, pro které Rusko není důležitým dodavatelem plynu, a Maďarsko, které jedná s Ruskem o nových dodávkách plynu.

Diplomaté z jednotlivých členských zemí EU budou o návrhu diskutovat v pátek. Cílem je, aby jejich ministři energetiky věc schválila na úterním mimořádném úterním zasedání. Ke schválení je zapotřebí souhlas nejméně 15 zemí, píše Reuters.

Španělsko a Portugalsko dnes uvedly, že návrh podporovat nebudou. "Nebere v potaz rozdíly mezi zeměmi," zdůraznil portugalský státní tajemník pro energetiku João Galamba. Varoval, že nucené snižování spotřeby plynu by při slabší produkci vodní energie na Pyrenejském poloostrově mohlo způsobit výpadky elektřiny.

