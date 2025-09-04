Některé jihočeské řeky mají kvůli suchu méně vody, než je obvyklé
Vlasák uvedl, že na Lužnici se nejvíce projevuje půdní sucho. Jde totiž o řeku, která vede v Třeboňské pánvi písčitým podložím. A voda do Lužnice se dostává především zespoda, když je země nasycená vlhkostí. Jiná situace je na západě regionu, kde také bylo v minulých dnech více srážek. Navíc na Šumavě a okolí, kde například pramení Vltava, bývá pod půdou kamenné podloží a po něm voda steče do koryt nejbližších řek a tolik se nevsákne do země.
Přesto je i například na lipenské přehradě, která je postavena na Vltavě, vidět nižší stav hladiny. "Jedná se o pokles přibližně 40 centimetrů," řekl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Při ploše přehrady 49 kilometrů čtverečních jde tedy o více než 19 milionů krychlových metrů vody, které v Lipně proti normálu chybí.
Podle Vlasáka nyní jde o sucho výrazné, ale nikoliv však extrémní. "Byly roky, kdy byla situace ještě horší. Například v září a říjnu 2014 a pak následoval velmi suchý rok 2015," uvedl. Dodal, že důležité měsíce pro dostatečné nasycení půdy vodou teprve přijdou. Jde především o říjen a listopad. V tu dobu už rostliny a stromy nepotřebují tolik vody a vzhledem k nižším teplotám se také voda méně odpařuje. "Pokud však bude i říjen a listopad slabší na srážky, mohlo by být sucho ještě výraznější a situace horší," řekl.
