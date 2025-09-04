https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nektere-jihoceske-reky-maji-kvuli-suchu-mene-vody-nez-je-obvykle
Některé jihočeské řeky mají kvůli suchu méně vody, než je obvyklé

4.9.2025 11:24 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Některé jihočeské řeky mají kvůli suchu méně vody, než je obvyklé. Platí to především pro toky na východu kraje a zejména pro Lužnici. V září se zřejmě situace nezmění, protože dlouhodobá předpověď zatím neočekává výraznější srážky, které by zajistily řekám více vody. Vyplývá to z aktuálních informací ČTK a reakcí hydrologů a povodí.
 
"V řekách i v podzemí v hloubkách 10 až 20 metrů je stav vody silně podnormální. Průtok na některých řekách se v porovnání s dlouhodobým normálem pohybuje třeba i pod 20 procenty," řekl ČTK hydrolog českobudějovického meteorologického ústavu Tomáš Vlasák. Například ve stanici v Majdaléně na Jindřichohradecku Lužnicí protéká 0,36 metru krychlových vody. V porovnání s dlouhodobým průměrem, který vznikl z posledních 80 let, jde o deset procent běžného průtoku.

Vlasák uvedl, že na Lužnici se nejvíce projevuje půdní sucho. Jde totiž o řeku, která vede v Třeboňské pánvi písčitým podložím. A voda do Lužnice se dostává především zespoda, když je země nasycená vlhkostí. Jiná situace je na západě regionu, kde také bylo v minulých dnech více srážek. Navíc na Šumavě a okolí, kde například pramení Vltava, bývá pod půdou kamenné podloží a po něm voda steče do koryt nejbližších řek a tolik se nevsákne do země.

Přesto je i například na lipenské přehradě, která je postavena na Vltavě, vidět nižší stav hladiny. "Jedná se o pokles přibližně 40 centimetrů," řekl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Při ploše přehrady 49 kilometrů čtverečních jde tedy o více než 19 milionů krychlových metrů vody, které v Lipně proti normálu chybí.

Podle Vlasáka nyní jde o sucho výrazné, ale nikoliv však extrémní. "Byly roky, kdy byla situace ještě horší. Například v září a říjnu 2014 a pak následoval velmi suchý rok 2015," uvedl. Dodal, že důležité měsíce pro dostatečné nasycení půdy vodou teprve přijdou. Jde především o říjen a listopad. V tu dobu už rostliny a stromy nepotřebují tolik vody a vzhledem k nižším teplotám se také voda méně odpařuje. "Pokud však bude i říjen a listopad slabší na srážky, mohlo by být sucho ještě výraznější a situace horší," řekl.

