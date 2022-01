Ministr Nekula: Je třeba dotační kyvadlo vrátit od velkých podnikatelů do rovnováhy Aktualizováno Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | antb / Shutterstock Ministr představil několik svých nápadů, jak pomoci krajině. Jedním z nich je snížení maximální výměry jedné pěstované plodiny ze současných plošných 30 hektarů na deset hektarů v místech, kde je eroze. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl do úřadu ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL), v poledne Nekulu jmenoval do funkce prezident Miloš Zeman.Dotační kyvadlo se v posledních letech vychýlilo k velkým podnikům, teď se musí vrátit do rovnovážné polohy, řekl po svém jmenování Nekula. Podle něj se nyní musí jednat o změnách ve strategickém plánu českého zemědělství na další léta, který se brzy bude posílat Evropské komisi. Odmítl ale uvést, zda bude stát prosazovat maximální dotační limity pro jednotlivé podniky, či zda bude ČR v dalším období spolufinancovat evropskou zemědělskou politiku ze 65 procent, jak to navrhovalo předchozí vedení ministerstva pod Miroslavem Tomanem (ČSSD). Podle premiéra Petra Fialy (ODS) se o těchto problémech musí rozhodnout ve vedení koalic. Kroky úřadu podle něj měly být vidět nikoliv jako jednotlivosti bez souvislostí, ale soubor opatření by měl do sebe zapadat. Ministr představil několik svých nápadů, jak pomoci krajině. Jedním z nich je snížení maximální výměry jedné pěstované plodiny ze současných plošných 30 hektarů na deset hektarů v místech, kde je eroze. Měl by se snížit objem smývání ornice zemědělské půdy ze 17 tun na devět tun na hektar. Tento limit ale snížila již protierozní vyhláška předchozí vlády, podle které je devět tun na hektar maximální přípustná hodnota. Nekula chce také více chránit břehy řek. Ministr zatím odmítl sdělit jména budoucích politických náměstků na úřadu, dlouhodobě se spekuluje například o Radku Holomčíkovi (Piráti). Novými náměstky po tzv. systemizaci jsou podle organizační struktury ministerstva dočasně pověřeni Petr Jílek, který již dříve náměstkem na ministerstvu byl, a Aleš Kendík, který je náměstkem pro vodní hospodářství. Ministr jejich jména zatím nepotvrdil, na místa podle něj budou vypsána regulérní výběrová řízení. Zeman se s Nekulou sešel hodinu před jmenováním na pohovor, který dříve absolvoval se všemi budoucími členy vlády. V krátkém proslovu k novému ministrovi Zeman uvedl, že neřídí pouze jeden z úseků národního hospodářství, ale že zemědělství formovalo i historii českého národa. "Zatímco průmyslová revoluce nás zasáhla tak před 200 lety a předtím byla jenom řemesla, zemědělství má více než tisíciletou historii a vztah k půdě, jakkoli byl některými ideologiemi zneužíván, je součástí našeho historického povědomí," řekl prezident. Rolníci a sedláci byli podle něj se svojí "pověstnou tvrdohlavostí" páteří národa. Podle Fialy nejde jen o resort, kde se rozhoduje o kvalitě potravin, ale zemědělství též ovlivňuje to, v jakém prostředí lidé žijí či jak hospodaří s vodou. Mezi aktuální Nekulovy úkoly řadí rozhodnutí o struktuře zemědělské politiky v příštích sedmi letech nebo záležitosti, které rozdělují zemědělskou veřejnost. Mínil například debatu o takzvaném zastropování zemědělských dotací. Nekula absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, poté působil mimo jiné v dozorčí radě Exportní garanční a pojišťovací společnosti, v letech 2016 až 2018 byl předsedou představenstva státního Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. V letech 2015 až 2017 byl i členem představenstva Výstaviště České Budějovice. Nekula byl starostou obce Těšetice na Znojemsku. Dříve uvedl, že na funkci rezignuje, chce být neuvolněným místostarostou, podle dnešního vyjádření již na post v posledních dnech rezignoval. Vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) je tak kompletní. Nekula nemohl být v prosinci společně s ostatními členy kabinetu jmenován kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Za Nekulu dosud resort dočasně vedl vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Jurečka po nástupu do čela ministerstva zemědělství uvedl, že chce řešit jen záležitosti, které nesnesou odkladu, například přípravu příštího programového období. Záhy po převzetí úřadu však odvolal generálního ředitele státního podniku Lesy ČR Josefa Vojáčka. Zdůvodnil to manažerskými pochybeními a neefektivní reorganizací firmy. Následně oznámili rezignaci i zbývající vrcholoví manažeři Lesů ČR. Jurečka byl ministrem zemědělství mezi lety 2014 a 2017 ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

