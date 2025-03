Německá firma podezřelá v kauze odpadu v Jiříkově zodpovědnost odmítá

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Německá firma Roth International podezřelá z nelegálního uložení odpadu na několika místech v Česku odmítla zodpovědnost a uvedla, že spoléhala na českého subdodavatele. Učinila tak v dopise adresovaném zákazníkům, o kterém informoval web bavorské rozhlasové stanice BR. V Česku se našly tuny nelegálně uloženého odpadu od bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku. Starostka této jesenické obce Barbora Šišková (Jiná volba) ČTK řekla, že stále očekává, že odvoz odpadu zajistí německá firma.Odpadová firma Roth International, která se specializuje na demontáž letadel a větrných elektráren, v dopise odmítla, že by při likvidaci odpadu postupovala nelegálně. Tvrdí, že sama zjistila až z tisku, že se její odpad možná ocitl na místech, pro která nebyla k dispozici "dostatečná povolení pro nakládání s odpady".

Bavorská firma přitom uvádí, že se plně spoléhala na českého partnera, který podle ní prohlásil, že přebírá zodpovědnost za uložení dodaného odpadu v Jiříkově na Bruntálsku. Českým příjemcem odpadu byla firma Piroplastik. Areál v Jiříkově, kde je odpad bez povolení uložen, vlastní společnost Calves Group. Za obě české společnosti dříve vystupoval Stanislav Kraus, který původně ČTK řekl, že skládku v Jiříkově co nejrychleji zlikvidují. Tvrdil, že i české společnosti se staly obětí podvodu. Později se ale už k případu nechtěl vyjadřovat. Společnost Roth International rovněž v dopise podle BR uvádí, že českou firmu před předáním odpadu zkontrolovala a nezjistila žádné problémy. Subdodavatel podle ní měl i všechna potřebná povolení.

Firma Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic a provozovnu má ve městě Wernberg-Köblitz. Státní zastupitelství ve Weidenu ČTK na konci ledna sdělilo, že na základě podnětu českých úřadů odpadovou firmu vyšetřuje kvůli podezření z porušení zákona o odpadovém hospodářství. Za vyšetřování je zodpovědná mnichovská celní správa. Podle BR se zabývá podezřením, že nebyl odpad při vyvezení správně deklarován, aby bylo možné se jej zbavit levněji.

Podle prohlášení firmy Roth International, z něhož cituje BR, firmou pověřený znalec zjistil, že deklarace odpadu byla správná. "Předpokládáme proto, že řízení bude brzy zastaveno," uvedla bavorská firma.

První kamiony s německým odpadem přijely do Jiříkova v první polovině loňského prosince. Náklad byl vyložen a o jeho odvezení zpět do Německa nyní usiluje české ministerstvo životního prostředí. O měsíc později do Jiříkova dorazilo dalších pět kamionů, které se ale podařilo zablokovat, takže náklad zůstal naložený. Tyto kamiony už opustily Česko a odpad je zpátky v Německu. Od loňska leží nelegálně přes 317 tun odpadu, který pochází od německé firmy Roth International, také na pozemku v Brně-Horních Heršpicích.

Podle BR vedení zemského okresu Horní Falc, ve kterém leží i Weiden, už od Česka dostalo další žádost o odvezení nelegálního odpadu. Úřady v této věci kontaktovaly firmu Roth International. Také Šišková uvedla, že podle informací, které má od ministerstva životního prostředí, už Česká inspekce životního prostředí dokončila svou zprávu, kterou předala německé straně. "Podle posledních informací už bavorská strana vyzvala právě německou firmu, aby si to odvezla. Nemám ale informaci, kdy by k tomu mělo dojít a jestli se případně nějaké kamiony objednávají. Každopádně u nás to stále leží," řekla starostka, která doufá, že se odvoz odpadu podaří uskutečnit. "Byli bychom velmi rádi kdyby se to odvezlo co nejdříve, velký strach máme hlavně z těch zbytků baterií, které tady jsou. Pokud by zahořely, třeba vlivem teplého počasí, tak to by mohlo být toxické. Z toho máme velké obavy," podotkla Šišková. Dodala, že za odpad je odpovědný jeho původce a odvoz by proto měla zajisti společnost Roth International

Rychlé vyšetření případu požadují poslanci bavorského zemského sněmu, kteří jsou členy výboru pro životní prostředí a kteří kvůli kauze Česko před časem navštívili. Podle předsedy výboru Alexander Flierla by odpadový skandál mohl ohrozit přátelské vztahy Německa s Českem. Úřady proto musí podle něj nelegálnímu vyvážení odpadu rychle zabránit.

reklama