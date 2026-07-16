Německá vláda do roku 2030 seškrtá z klimatického fondu přes 30 miliard eur
Nyní ale kabinet rozhodl o tom, že se výdaje z klimatického fondu během příštích čtyř let sníží o 19,7 miliardy eur a dalších 13,2 miliardy eur se převede do spolkového rozpočtu.
Fond je přitom klíčovým nástrojem Německa pro snižování emisí oxidu uhličitého, takže některé programy, které z něj čerpají, teď v rámci snahy o omezení veřejných výdajů přijdou o část peněz. Mezi dotčené programy patří například dotace na tepelná čerpadla a pobídky na podporu elektromobility.
Vláda škrty zdůvodňuje tím, že souběžně spustila miliardový dotační program na snížení cen elektřiny pro energeticky náročný průmysl, který po zapojených firmách vyžaduje, aby investovaly do ekologičtější výroby. Změny také podle vlády zajistí, aby na dotace a příspěvky dosáhli jen lidé, kteří je potřebují.
Vedle 100 miliard eur z vládního infrastrukturního balíku plynou do klimatického a transformačního fondu příjmy z německého národního systému obchodování s emisemi a z jeho unijní obdoby. Roční rozpočet fondu se má v příštích letech držet kolem 40 miliard eur (asi 970 miliard Kč) a v roce 2030 klesnout na zhruba 38 miliard eur.
reklama