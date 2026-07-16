https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nemecka-vlada-do-roku-2030-seskrta-z-klimatickeho-fondu-pres-30-miliard-eur
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Německá vláda do roku 2030 seškrtá z klimatického fondu přes 30 miliard eur

16.7.2026 01:34 (ČTK)
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Foto | PantherMediaSeller / Depositphotos
Německá vláda plánuje do roku 2030 seškrtat z klimatického a transformačního fondu přes 30 miliard eur (asi 727 miliard Kč) a část prostředků přesunout do spolkového rozpočtu. Kabinet kancléře Friedricha Merze tím chce konsolidovat veřejné finance, napsala agentura Bloomberg s odvoláním na finanční plán, který schválila vláda. Škrty v klimatickém fondu už dříve kritizovaly ekologické organizace.
 
Vznik zvláštního fondu na rozvoj infrastruktury a klimatickou neutralitu schválili poslanci Spolkového sněmu loni v březnu, tedy ještě před vznikem Merzovy vlády konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD). Objem fondu byl stanoven na 500 miliard eur, z nichž 100 miliard eur bylo vyčleněno na boj proti klimatickým změnám.

Nyní ale kabinet rozhodl o tom, že se výdaje z klimatického fondu během příštích čtyř let sníží o 19,7 miliardy eur a dalších 13,2 miliardy eur se převede do spolkového rozpočtu.

Fond je přitom klíčovým nástrojem Německa pro snižování emisí oxidu uhličitého, takže některé programy, které z něj čerpají, teď v rámci snahy o omezení veřejných výdajů přijdou o část peněz. Mezi dotčené programy patří například dotace na tepelná čerpadla a pobídky na podporu elektromobility.

Vláda škrty zdůvodňuje tím, že souběžně spustila miliardový dotační program na snížení cen elektřiny pro energeticky náročný průmysl, který po zapojených firmách vyžaduje, aby investovaly do ekologičtější výroby. Změny také podle vlády zajistí, aby na dotace a příspěvky dosáhli jen lidé, kteří je potřebují.

Vedle 100 miliard eur z vládního infrastrukturního balíku plynou do klimatického a transformačního fondu příjmy z německého národního systému obchodování s emisemi a z jeho unijní obdoby. Roční rozpočet fondu se má v příštích letech držet kolem 40 miliard eur (asi 970 miliard Kč) a v roce 2030 klesnout na zhruba 38 miliard eur.

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