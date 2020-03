Německo požaduje dva roky přechodného zemědělského období

Zdroj | archiv F. Přechodné období před příchodem nové evropské zemědělské politiky by mělo být dvouleté. / Ilustrační foto

Přechodné období před příchodem nové evropské zemědělské politiky by mělo být dvouleté, řekla v pátek na briefingu po setkání s českým protějškem Miroslavem Toman (za ČSSD) německá ministryně výživy a zemědělství Julia Klöcknerová. Jde o příliš složité téma, aby se stihla nová legislativa začlenit do národních zákonodárství v tak krátkém čase, dodala ministryně. Oficiálně se zatím očekává roční přechodná doba.

Pravidla nové zemědělské politiky, která by více zvýhodňovala například ekologické přístupy, začnou platit od roku 2021, současná skončí v příštím roce. Pokud by bylo přechodné období dvouleté, znamenalo by to změnu výplat dotací od roku 2023.

V současnosti dostávají zemědělci v Česku na obhospodařovanou plochu a chov zvířat ročně zhruba 32 miliard korun. Převážná část peněz pochází právě z evropských fondů. Klöcknerová dodala, že zemědělcům je třeba dát dostatek zdrojů, aby mohli plnit nové ekologické požadavky.

Jak ČTK již dříve řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha, v přechodném období by platila stejná dotační pravidla na přímé platby jako v současnosti, vyčleněné peníze na současných sedm let by byly vydělené sedmi pro každý rok přechodného období. Na velikosti rozpočtu se ale nejspíš odrazí budoucí evropské rozhodnutí o zkrácení dotací v zemědělství na příštích sedm let, dodal. Proto i Klöcknerová upozorňuje, že by zemědělci měli získat dostatek peněz.

