Němečtí klimatičtí aktivisté po kritice přeruší akce v Berlíně a Mnichově

Jaroslav Řezáč 28.11.2022 09:35

jestli ničení kulturních děl je aktivismus, to teda nevím, co by byly teprve nepokoje v jejich podání?

aktivismus, který nese prvky terorizmu, stejně jako by někdo jiný obcházel instalace FVE a ničil je... kam tahle hloupost může zajít?

