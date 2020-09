Nepropásněte přihlašování do soutěže o nejlepší diplomku v oblasti životního prostředí

Zdroj | Czech Envi Thesis Soutěžící prvního ročníku Czech Envi Thesis.

Psali jste letos svoji bakalářskou nebo diplomovou práci o životním prostředí? Pak byste rozhodně neměli přehlédnout soutěž s názvem Czech Envi Thesis , která mezi studentskými pracemi vybírá ty nejzdařilejší z oblasti společenských věd. A s nimi také mladé talenty bojující za přírodu. Přihlašování prací jde právě do finále, končí 30. září.

Do loňského ročníku se přihlásilo přes dvě desítky studentských prací. Ve finálovém kole pak porotu složenou ze zajímavých osobností z oboru nejvíce zaujala Kateřina Tumová se svojí prací o využívání šedé vody pohledem zkušeností investorů. „I když nemám ráda soutěžení, bylo to pro mě skvělé setkání lidí, kteří se v daném oboru pohybují,“ ohlíží se zpětně vítězka prvního ročníku, která za největší přínos soutěže považuje příležitost představit a diskutovat práce a jejich výsledky s veřejností. „Potěšilo mě, když se ozval někdo, kdo si moji diplomku našel a napsal mi, že se tam dozvěděl spoustu užitečných informací a že pro něj byla přínosem a doptával se na další informace. Ozvali se mi také z médií se žádostí o rozhovor či s nabídkou článku,“ dodává Kateřina Tumová.

Přihlášky do letošního ročníku organizátoři sbírají od června. Finálové kolo poté proběhne 3. prosince v Ústí nad Labem. Stejně jako loni studenty kromě sdílení svých prací, prestiže a možnosti navázání nových kontaktů láká také finanční odměna a možnost absolvovat mediální školení. „Nedávno se mi ozvala jedna slečna, která uvažovala o přihlášení do Czech Envi Thesis. Ptala se přímo na soutěž, jestli se má přihlásit a jaké to bylo. Tak jsem jí to doporučila, ať se určitě přihlásí,“ dodává Kateřina Tumová odvahu budoucím soutěžícím.

Podle organizátorů se ani letos hlavní cíl soutěže Czech Envi Thesis nemění. „Je jím především podpořit talentované studenty zabývající se problematikou životního prostředí ze společenskovědního pohledu a propagovat jejich práce,“ shrnuje hlavní pořadatel soutěže Jan Macháč z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Pokud patříte mezi ty, kteří letos obhájili práci na téma životního prostředí ze společenskovědního pohledu, pak svou práci přihlaste do konce září na www.czechenvithesis.cz.

