Neznámý viník zasypal hnízda ledňáčka říčního stavební sutí v CHKO Poodří
Kletenský uvedl, že podle jeho odhadu suď k řece přivezlo několik desítek nákladních automobilů. "Je vysypaná v úseku okolo 75 metrů. Z mého pohledu pravděpodobně nejde o černou skládku. Podle způsobu uložení se někdo spíše snažil zvýšit ochranu pozemku vůči eroznímu působení vody," řekl. CHKO podle Kletenského vyzve k jednání všechny majitele či uživatele dotčených pozemků. Budeme si je zvát. S prvními se potkáme pravděpodobně počátkem září," uvedl.
CHKO na návoz suti upozornila rybářská stráž. Prostřednictvím sociálních sítí nyní hledají pracovníci správy případné svědky. Prozatím Agentura ochrany přírody a krajiny, pod kterou CHKO spadá, spolupracuje podle iDnes s Povodím Odry. "O této situaci víme od pátku minulého týdne," potvrdila serveru mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková s tím, že hned v pondělí na místo vyjeli vodohospodáři na kontrolu.
"Státní podnik Povodí Odry v Chráněné krajinné oblasti Poodří neprovádí a neprováděl žádné stavební činnosti. Jedná se o neupravený vodní tok, na kterém ze zákona nemůže být budováno žádné opevnění," uvedla Vlčková. Povodí Odry v součinnosti s CHKO Poodří a vodoprávním úřadem budou podle ní zjišťovat viníka. Stavební odpad musí být odstraněn, doplnila.
CHKO Poodří leží na ploše 82 kilometrů čtverečních. Zasahuje na území okresů Nový Jičín a Ostrava-město. Předmětem ochrany je krajina nivy řeky Odry a jejích přítoků. Cenné jsou zejména lužní lesy či rozlehlé louky. V CHKO Poodří se vyskytuje množství vodních, lučních i lesních rostlin a také řada chráněných živočichů. Přímo v rybnících například rostou vzácné vodní rostliny kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí a vodní masožravé rostliny bublinatky. Poodří kromě ledňáčka říčního hostí také dva ohrožené druhy korýšů - raka říčního a žábronožku sněžní.
