Neznámý viník zasypal hnízda ledňáčka říčního stavební sutí v CHKO Poodří

19.8.2025 16:31 (ČTK)
Pracovníci Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří zjišťují, kdo na přísně chráněné území navezl několik desítek nákladních automobilů stavební suti. Odpadem se tak pokusil pravděpodobně zpevnit břehy. Zasypal při tom ale i hnízda ohroženého ledňáčka říčního. Zástupci parku chtějí jednat s vlastníky a uživateli pozemků. Pokud se viníka nepodaří najít, pracovníci CHKO se obrátí na policii, řekl vedoucí správy CHKO Daniel Kletenský. Na případ upozornil server iDnes.
 
Pracovníci CHKO se navezenou sutí zabývají od konce minulého týdne. "Zatím okolnosti případu budeme řešit po vlastí ose podle zákona o ochraně přírody," uvedl Kletenský s tím, že případnému viníkovi hrozí pokuta 100 000 korun. V případě, že jde o firmu, tak až dva miliony korun. Dosud se ale nepodařilo najít žádného svědka. "Je to v neobydlené oblasti," řekl.

Kletenský uvedl, že podle jeho odhadu suď k řece přivezlo několik desítek nákladních automobilů. "Je vysypaná v úseku okolo 75 metrů. Z mého pohledu pravděpodobně nejde o černou skládku. Podle způsobu uložení se někdo spíše snažil zvýšit ochranu pozemku vůči eroznímu působení vody," řekl. CHKO podle Kletenského vyzve k jednání všechny majitele či uživatele dotčených pozemků. Budeme si je zvát. S prvními se potkáme pravděpodobně počátkem září," uvedl.

CHKO na návoz suti upozornila rybářská stráž. Prostřednictvím sociálních sítí nyní hledají pracovníci správy případné svědky. Prozatím Agentura ochrany přírody a krajiny, pod kterou CHKO spadá, spolupracuje podle iDnes s Povodím Odry. "O této situaci víme od pátku minulého týdne," potvrdila serveru mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková s tím, že hned v pondělí na místo vyjeli vodohospodáři na kontrolu.

"Státní podnik Povodí Odry v Chráněné krajinné oblasti Poodří neprovádí a neprováděl žádné stavební činnosti. Jedná se o neupravený vodní tok, na kterém ze zákona nemůže být budováno žádné opevnění," uvedla Vlčková. Povodí Odry v součinnosti s CHKO Poodří a vodoprávním úřadem budou podle ní zjišťovat viníka. Stavební odpad musí být odstraněn, doplnila.

CHKO Poodří leží na ploše 82 kilometrů čtverečních. Zasahuje na území okresů Nový Jičín a Ostrava-město. Předmětem ochrany je krajina nivy řeky Odry a jejích přítoků. Cenné jsou zejména lužní lesy či rozlehlé louky. V CHKO Poodří se vyskytuje množství vodních, lučních i lesních rostlin a také řada chráněných živočichů. Přímo v rybnících například rostou vzácné vodní rostliny kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí a vodní masožravé rostliny bublinatky. Poodří kromě ledňáčka říčního hostí také dva ohrožené druhy korýšů - raka říčního a žábronožku sněžní.

