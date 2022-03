Nizozemský premiér se vyslovil proti přerušení dodávek ropy a plynu z Ruska

Břetislav Machaček 9.3.2022 18:26

Ono to bude asi tím, že ti politici přestali snít a zadali energetikům a

ekonomům spočítat, zda je reálné se od ruského plynu a ropy odpojit do

příští zimy. Ti jim to spočítali, že ano, ale za takové ceny, že bude sice

obojího dost, ale pouze proto, že na to spotřebitelé nebudou mít. A to

se jedná o Německo a Nizozemí, kde mají lidé podstatně vyšší příjmy, než

ve zbytku EU, která dělá ramena. Ono už pár těch tankerů s plynem sem

připlulo a zamávalo to s cenami ještě při stabilních dodávkách z Ruska.

Při představě, že ty dodávky z Ruska nebudou a že budou odkázáni pouze

na přepravu tankery a za ty ceny, tak začínají couvat. EU stojí při dnes

vysoké ceně práce pouze na levných energiích a konkurenceschopnost by

tak byla připravena o poslední výhodu. Průmyslové země potřebují více

plynu, než země zemědělské a tak uvažují podle toho. Jako průmyslová

země bychom měli přemýšlet, zda to náš průmysl ustojí a za jakou cenu.

Máme "výhodu" v levnější ceně práce, ale při enormním růstu nákladů na

energie to neustojí nejenom občané, ale ani stát a ani ten průmysl.

Teď záleží na vládě, zda si to nechá spočítat skutečnými odborníky,

nebo to počítat nebudou, či pouze dosadí snové hodnoty. Sen a realita

je ale podstatný rozdíl a může se sakra prodražit i krachem firem a

bez nich krachuje stát a živoří občané. Takže záleží na vládě a na

tom, co je přednější. On takový zkrachovaný stát s chudými občany je

soustem snazším, než bohatý s bohatými občany, kteří vědí o co mohou

přijít. Chudý už toho ztratit moc nemá.

