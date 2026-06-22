NKÚ: ČR zaostává za evropskými zeměmi v počtu elektromobilů
Kontrola podle úřadu ukázala nesplnění tří závazných cílů, které stanovilo evropské nařízení schválené Českou republikou. Týkají se pokrytí dálniční sítě veřejnými dobíjecími stanicemi jak pro osobní, tak i nákladní elektrická vozidla. Například na 86 kilometrů dlouhém úseku D5 mezi státní hranicí a Plzní a na 110 kilometrů dlouhé dálnici D11 mezi Prahou a Jaroměří nejsou veřejně dostupné dobíjecí parky pro osobní auta či dodávky s celkovým výstupním výkonem alespoň 400 kilowattů (kW).
Z celkem 3258 veřejně přístupných dobíjecích stanic v Česku ke konci loňského září jich vznikly asi dvě pětiny s podporou z evropského operačního programu Doprava 2014–2020 a žádná z následného programu Doprava 2021–2027. Přitom tyto dotace měly do konce roku 2024 podpořit vybudování nejméně 500 stanic. Z programu je určeno šest miliard korun k instalaci 17 000 dobíjecích a plnicích stanic do konce roku 2029. Riziko, že tento cíl Česko nesplní, je ale podle úřadu malé, protože do ukončení kontroly ministerstvo dopravy zaregistrovalo 116 projektů za 5,5 miliardy.
"Trh s e-vozidly a jejich uživatelé již mají k dispozici dobíjecí síť, která by dokázala obsloužit více než trojnásobný počet osobních elektromobilů a plug-in hybridů, než kolik je jich u nás registrovaných. Svoji roli podporou budování nabíječek tedy plníme," uvedlo ministerstvo. "ČR je ve srovnáních úrovně veřejné dobíjecí infrastruktury přibližně ve středu žebříčků evropských států," doplnilo.
Nesplněné cíle se zatím týkají podle ministerstva hlavně veřejného dobíjení těžkých elektrických vozidel. "Vybudování velmi robustních dobíjecích parků pro nákladní vozidla je mimořádně náročné," sdělilo. "Vyhlásili jsme proto několik dotačních výzev na podporu těchto projektů a vytvořili podmínky pro jejich realizaci. Většinu těchto cílů se tedy podaří splnit," doplnilo. U rozmístění dobíjecích parků pro osobní auta podle ministerstva již platí, že Česko tento cíl neplní jen na D11 a při započítání projektů dokončovaných letos a příští rok by byly cíle splněné na celém území.
Česko sice podle NKÚ splnilo vnitrostátní cíl dosáhnout v roce 2025 počtu minimálně 50 000 osobních bateriových vozidel, ale nedosáhlo cílů v počtu bateriových užitkových vozidel a autobusů nebo vozů na vodíkový pohon. K 30. září 2025 nebyla v zemi podle prověrky žádná zaznamenaná registrace dodávky, nákladního auta či autobusu na vodíkový pohon, ačkoli cíl činil 50 dodávek, deset nákladních aut a deset autobusů.
Podle prověrky také stále není dokončená nová legislativa pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích. Přitom pravidla pro parkování vozů na plynná paliva měla být přijata do konce roku 2021 a pravidla pro bezpečné dobíjení elektromobilů do konce roku 2025. Za nastavení pravidel jsou odpovědná ministerstva dopravy, vnitra, zdravotnictví a pro místní rozvoj. Do doby ukončení kontroly NKÚ u nich podle úřadu nebyla shoda na opatřeních.
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