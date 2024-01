Noční kamera odhalila, že Velšanovi v noci uklízí kůlnu myš, píše BBC

Velšský fotograf a pošťák na penzi Rodney Holbrook řešil záhadu, kdy mu někdo v kůlně uklízel přes noc nepořádek na pracovním stole. Nastražil proto na místo kameru s nočním viděním, která odhalila, že pilnou uklízečkou je myš. Informovala o tom stanice BBC News, která na svém webu také zveřejnila video z úklidového rituálu.

Ten nebyl ojedinělý, podle Holbrooka se opakuje už měsíce. "Nejprve jsem si všiml, že část potravy, kterou jsem dával ptákům, končí ve starých botách, které jsem skladoval v kůlně," popsal pětasedmdesátiletý Brit.

A mouse has been filmed secretly tidying up a man’s shed almost every night for two months.



Wildlife photographer Rodney Holbrook noticed that objects he left out of place were being mysteriously put back where they belonged overnight.



