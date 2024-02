Norsko chce na hranicích se Švédskem postavit plot proti divokým prasatům

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | KACHALKIN OLEG / Shutterstock

Norsko zvažuje postavení plotu proti divokým prasatům na hranicích se Švédskem, uvedl server The Guardian. Zábrana má být součástí balíčku opatření ke snížení populace těchto zvířat poté, co ve Švédsku během minulého roku vypukl africký mor prasat. Plot na hranici by měl zabránit přesunu divokých prasat ze Švédska, ve kterém jejich populace činí 300 000 jedinců. Podobnou situaci řešilo i Dánsko, které migraci divokých prasat snížilo díky postavení plotu podél Německa.

Orgány kromě monitorování populace doporučují také zlepšení účinnosti lovu, povolení prodeje masa ze zastřelených divokých prasat a zavedení povinnosti pro majitele venkovně chovaných domácích prasat postavit ploty.

Až dvěma tisícům divokých prasat hrozí podle plánu norského úřadu pro bezpečnost potravin a agentury pro životní prostředí vybití.

Africký mor prasat je virové onemocnění, k nákaze z prasete na člověka dojít nemůže. Choroba je v Evropské unii od roku 2014.

Norský ministr zemědělství a potravinářství Geir Pollestad již dříve prohlásil, že úřady pracují na nových a přísnějších opatřeních. "Pokud se prasečí mor v Norsku objeví, bude to mít velké dopady na ty, kteří se chovem prasat zabývají. Zároveň by to omezilo možnost lovu, lesních prací a venkovních aktivit v oblastech postižených nákazou," uvedl Pollestad.

