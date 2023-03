Nová emisní norma ohrozí průmysl, řekl Kupka. Bude jednat o realističtější verzi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) chce dnes ve Štrasburku jednat s dalšími členskými státy EU o realističtější verzi emisní normy Euro 7/VII. Podle něj by v současné době ohrozila celoevropský automobilový průmysl a zároveň by neměla ani dostatečný dopad na životní prostředí. Česko proto bude prosazovat zmírnění a odklad účinnosti některých navrhovaných pravidel. Kupka to řekl na dnešní tiskové konferenci před odletem do Francie. Kromě toho chce ministr jednat také o dalších úpravách v automobilovém průmyslu.

Emisní norma Euro 7, kterou navrhla Evropská komise, má mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. Cílem je také sladit limity pro benzinová a naftová auta. Vozidla jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům a kromě výfuků se bude vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat. Pokud pravidla schválí členské země a Evropský parlament, měla by pro nová osobní auta platit od poloviny roku 2025, pro nákladní o dva roky později.

"Emisní norma Euro 7 by v současné době ohrozila automobilový průmysl po celé Evropě. Spolu s tím by byly ohroženy i pracovní příležitosti," uvedl Kupka. Podle něj je norma nyní nepřijatelná a negativně by se v konečném důsledku projevila i ve svém vlivu na životní prostředí, protože by omezila současný technologický rozvoj bezemisní mobility.

Ministr proto na dnešek svolal do Štrasburku schůzku skupiny ministrů dopravy zemí EU, kteří rovněž kritizovali návrh Euro 7. "Je to poměrně široká skupina zemí, máme signály od deseti států, které mají podobný názor jako my," uvedl. Česko chce při jednáních podle něj dohodnout společný postup, jehož výsledkem by byla realističtější verze normy. Kupka bude prosazovat například zmírnění a odložení některých technologických požadavků.

Dnes by měl ministr jednat ve Štrasburku s ministry dopravy Německa, Itálie a Polska, na dálku by se měli připojit i zástupci Slovenska, Rumunska nebo Maďarska. Postupně však chce ministr hovořit i s dalšími zeměmi, které údajně mají vůči návrhu normy výhrady. Zmínil například Francii, Španělsko nebo Portugalsko.

Kritika pravidel, která patrně zvýší výrobní náklady v době, kdy automobilky začaly ve velkém vyvíjet elektrické automobily kvůli chystanému znemožnění produkce aut s klasickými spalovacími motory, zní i od výrobců. Komise odhaduje, že se norma do ceny nových aut promítne v řádu tisíců korun, výrobci mluví o desítkách tisíc. Podle automobilek by navíc některé modely zdražily natolik, že by byly téměř neprodejné, a norma by naopak prodloužila využívání starších aut.

Kromě normy Euro 7 chce Kupka se svými protějšky dnes jednat o podpoře výjimky pro využití syntetických paliv pro nové spalovací motory po roce 2035 a další související legislativě.

reklama