Nová interaktivní expozice muzea KRNAP ve Vrchlabí nabídne příběh Krkonoš

V interiéru opraveného bývalého kláštera ve Vrchlabí, ve kterém má sídlo muzeum Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), vzniká interaktivní expozice o Krkonoších. Expozice bude mimo jiné sloužit jako návštěvnické centrum Správy KRNAP, které by mělo otevřít v říjnu 2023, řekl garant projektu ze Správy KRNAP Jakub Šimurda. Budova kláštera je pro veřejnost uzavřená kvůli rekonstrukci od října 2017. Celkové náklady, včetně vybudování expozice, přesáhnou 285 milionů korun bez DPH. Evropské a další dotace mají činit přes 80 procent uznatelných nákladů.

"Správa KRNAP v interiéru bývalého kláštera vytvoří expozici dokumentující příběh Krkonoš, a to jak s ohledem na jedinečnou přírodu, tak ve vztahu k soužití přírody a člověka," řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Záměr nového návštěvnického centra KRNAP si vyžádal vznik nového vstupu do objektu, který je v podobě skály kombinované s proskleným kvádrem. Nový multifunkční vstup umožnil zachovat podstatu struktury klášterní budovy. "Odkazuje na geologické zvláštnosti KRNAP a zároveň na zdejší sepětí přírody se stopami lidské práce," řekl ČTK Drahný. Autorem vstupního objektu je architekt Roman Koutcký. Součástí centra bude také kavárna či prostory, kde budou výměnné výstavy.

Stavební část projektu začala v únoru 2020 a skončila v létě 2022. V současnosti se pracuje na nové expozici, která bude zhruba na 3000 metrech čtverečních, a to v suterénu, v přízemí a v patře budovy. "Návštěvník se seznámí s příběhem Krkonoš, a to jak místních lidí, tak přírody. Nebude to tak, že by jedno patro bylo o lidech a druhé o přírodě. Expozice bude tematicky navzájem propojená. Návštěvník bude procházet tématy lidí a přírody, ve vazbách, které mezi sebou mají," řekl ČTK Šimurda.

Z konkrétních věcí návštěvník uvidí například akvária představující meandr řeky Labe nebo vodopád Úpy s některými živými živočišnými druhy. Součástí expozice budou modely pralesa, krkonošské arkto-alpínské tundry či tradičních saní "rohaček", k vidění budou i historické mapy Krkonoš.

Nová expozice nahradí původní, která byla otevřena na jaře 1984. Rozdíl od té předchozí bude podle Šimurdy i v tom, že nebude s průvodcem, jak bývá zvykem na zámcích. "Návštěvník tak může přijít jen na konkrétní téma. Vstupenka bude platit minimálně dva dny, takže návštěvník se může vrátit. Kromě exponátů bude totiž možné zhlédnout také řadu tematických videí," řekl Šimurda.

Projekt centra narážel na řadu komplikací, což vedlo podle zástupců Správy KRNAP ke zpoždění v řádu měsíců. Do uskutečnění projektu se promítly nejen dopady pandemie koronaviru, ale také války na Ukrajině a růst cen energií.

Krkonošské muzeum bylo ve Vrchlabí založeno před 140 lety z iniciativy Rakouského krkonošského spolku. Muzeum je součástí Správy KRNAP od roku 1966, nový název zní Muzeum Krkonoš. KRNAP byl založen v roce 1963. Otevření centra bude jednou z hlavních událostí roku, kdy KRNAP slaví 60. let od svého založení.

