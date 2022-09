Nová malba na Náplavce upozorní na klimatickou změnu a její dopady

Na pražské Náplavce se dnes vznikal velký banner, který má upozornit na klimatickou změnu a její dopady. Malba pomocí barevných pruhů znázorní vývoj globálního oteplování v průběhu 20. a počátku 21. století, řekly ČTK tvůrkyně Barbora Kinkalová a Antonie Hradilková. Banner, poblíž kterého bude i petiční místo, zůstane na Náplavce do 12. října, pak má putovat po dalších lokalitách. Akce je součástí programu Týdne pro klima, který začal dnes a potrvá do 18. září.

"Jsou to warming stripes, což znamená znázornění globálního oteplování pomocí pruhů různých barev, které vždy představují jeden konkrétní rok. A tady to bude od roku 1905 do roku 2021," řekla Kinkalová. S každým pruhem je spjatá tehdejší průměrná roční teplota. "Ve výsledku je vidět, jak se planeta otepluje," doplnila Hradilková.

Banner je šest metrů dlouhý a 2,5 metrů vysoký. "Součástí bude i nápis 'Tohle není umění', banner bude odkazovat také na web Fakta o klimatu, což je iniciativa, která popisuje a předkládá fakta o změně klimatu," uvedla Kinkalová k dílu. Poblíž malby budou také zástupci Klimatické koalice sbírat podpisy pro petici určenou vrcholným představitelům a představitelkám Evropské unie. Petice požaduje mimo jiné urychlení přechodu k čistým a obnovitelným zdrojům energie či ochranu uprchlíků, kteří své domovy opustí v důsledku dopadů změny klimatu.

Ilustrační obrázek warming stripes v Edmontonu:

Edmonton has warming stripes!



What we need is more copies of these near all the downtown and government offices. pic.twitter.com/BLTTka0whO