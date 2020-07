Nová měřicí technika poskytne přesnější data o ovzduší v Olomouci Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Olaf Speier / Shutterstock Meteorologická stanice s anemometrem a filtrem Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Přesnější data o kvalitě ovzduší v Olomouci získají odborníci díky nové měřicí technice, která byla instalována v areálu Střední školy polytechnické v těsném sousedství frekventované silnice vedoucí po Velkomoravské ulici. Citlivé přístroje pomohou vědcům lépe analyzovat data a zjistit, jaké zdroje znečištění kvalitu ovzduší v Olomouci ovlivňují. ČTK to dnes sdělil primátor Mirek Žbánek (ANO). Na projektu spolupracuje Olomouc s Českým hydrometeorologickým ústavem. "Město Olomouc mělo o spolupráci na tomto projektu velký zájem. Pokud chceme občanům zajistit kvalitnější ovzduší, musíme nejdřív co nejpodrobněji vědět, co přesně se podílí na jeho znečišťování. S takovými daty pak můžeme dále účinně pracovat," uvedl Žbánek. Olomouc je zapojena spolu s městy Hradec Králové a Brno do výzkumného projektu TAČR - TITSMZP704, díky němuž mají vědci zjistit, jakou měrou se na celkovém znečištění ovzduší podílejí různé zdroje emisí z průmyslu, dopravy či vytápění domácností. Na kvalitu ovzduší v Olomouci mohou mít vliv i vzdálené zdroje znečištění v zahraničí, což je hlavně případ částic polétavého prachu. "Částice, zachycené na filtrech, budou naši odborníci zkoumat i za pomocí elektronového mikroskopu. Dají se tak získat data o typu a původu takových částic. Výsledky pak pomohou k vytvoření komplexního modelu původu znečištění ovzduší," uvedla vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ Blanka Krejčí. "Výsledky měření a odborných analýz můžeme v budoucnu použít jako argument při jednání se státem například o vyloučení kamionové dopravy z Velkomoravské ulice nebo při snaze urychlit výstavbu východní tangenty," podotkl Žbánek. Kvalita ovzduší v Olomouci se ve Velkomoravské ulici měří 26 let, funguje tam stálá stanice. Vedle byl nyní umístěn měřicí vůz i sestava odběrových zařízení. Měřicí vůz se na území Olomouce zdrží po dvě tříměsíční období. Odborníci potřebují získat údaje za letní i za zimní sezonu. "Souhrnné výsledky budou známy někdy ve druhé polovině roku 2021," dodala Krejčí. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Počasí komárům přeje, u Litovle se musí častěji aplikovat postřik

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.