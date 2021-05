Nová skupina připravuje studii využití rekultivačního jezera Medard

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Lubor Ferenc / Wikimedia Commons Projekt má poskytnout obyvatelům regionu atraktivní bydlení a podpořit v kraji cestovní ruch. Inspirací jsou lokality v Německu nebo Rakousku. Počítá se i s novými pracovními místy.

Nová skupina SUAS GROUP, kterou založila Sokolovská uhelná, připravuje studii využití rekultivačního jezera Medard na Sokolovsku. Oživení největší vodní plochy v Karlovarském kraj má přinést výstavbu bytových i rodinných domů, rekreačních objektů i nové pracovní příležitosti. V okolí jezera by se mohlo investovat ze zdrojů skupiny SUAS GROUP i jejích partnerů několik miliard korun, řekl ČTK předseda představenstva Zbyšek Klapka.

SUAS GROUP s vedením kraje připravuje urbanistickou studii za odhadovaných deset milionů korun, hotová by měla být do konce roku. "Studie bude dbát na to, aby území bylo přirozeně začleněné do stávající struktury okolních obcí. Současně, aby projekty, které tam vzniknou, aby podporovaly ekologii, udržitelnost a podporovali zaměstnanosti v regionu," uvedl Klapka.

"Lokalita může být dobrým magnetem jak pro místní, tak pro turisty. Urbanistická studie má říci, pro jaké účely se jaká část jezera se bude hodit. Předpokládáme, že by tam mohlo vzniknout rezidenční a rekreační bydlení i řada aktivit, které souvisí s turistikou a volnočasovými aktivitami," dodal Klapka. Začátek realizace prvních projektů lze očekávat kvůli rozsahu a náročnosti příprav do konce dekády.

Výstavba v okolí Medardu se pojí s restrukturalizací Sokolovska po ukončení těžby uhlí. Společnost chce na projekt získat evropské dotace, šanci má například u Fondu Spravedlivé transformace (Just Transition Fund, FST), kam již podala projektový záměr.

Jen do infrastruktury se podle Klapky počítá s investicemi stovek milionů korun. Na některých projektech se chce společnost podílet přímo, současně chce ale do lokality přilákat další investory.

Rekultivační jezero Medard je největším jezerem svého typu v Česku. Vzniklo zaplavením zbytkové jámy hnědouhelných lomů Medard-Libík a s plochou 493,5 hektaru výrazně přesahuje druhé největší rekultivační jezero Most na Mostecku (311 ha). Přilehlé pozemky Medardu jsou 2500 hektarů, břehová linie je okolo deset kilometrů. Napouštět se začalo vodou z řeky Ohře před 11 lety.

