Nová studie našla ve více než polovině vzorků spermatu vysoké množství herbicidu glyfosátu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Více než 55 procent vzorků spermatu z francouzské kliniky pro léčbu neplodnosti obsahovalo vysoké množství glyfosátu, nejběžnějšího prostředku na hubení plevele na světě. Zjistila to nová studie , která vyvolává další otázky ohledně dopadu této chemické látky na reprodukční zdraví a celkovou bezpečnost, napsal zpravodajský server The Guardian Nový výzkum také našel důkazy vlivu této látky na DNA a souvislost mezi hladinou glyfosátu a oxidačním stresem v semenné plazmě, což naznačuje významný dopad na plodnost a reprodukční zdraví. "Ve svém souhrnu naše výsledky naznačují negativní dopad glyfosátu na reprodukční zdraví člověka a pravděpodobně i na potomstvo," uvedli autoři studie.

Glyfosát se v USA používá na celou řadu potravinářských plodin a v obytných oblastech. Nejpopulárnějším produktem na bázi glyfosátu je přípravek na hubení plevele Roundup společnosti Monsanto, který byl v posledních letech v centru právních a regulačních bitev.

Americký vládní výzkum z roku 2023 zjistil genotoxicitu u zemědělců s vysokým obsahem tohoto herbicidu v krvi, což naznačuje souvislost mezi ním a rakovinou, připomněl The Guardian.

Genotoxicita doslova znamená "jedovatost pro geny". Někdy je definována jako "vlastnost chemických látek, která poškozuje genetickou informaci v buňkách a způsobuje mutace, které mohou vést ke vzniku zhoubného nádoru", uvádí český Národní zdravotní informační portál (NZIP).

V prosinci skupina předních amerických skupin na ochranu veřejného zdraví požádala Agenturu pro ochranu životního prostředí o zákaz tohoto přípravku, ačkoli jeho obhájci tvrdí, že neexistuje žádný jednoznačný důkaz o jeho toxicitě pro člověka. Přesto desítky zemí jeho používání zakázaly nebo omezily, píše The Guardian.

Francouzští vědci zjistili, že hladiny glyfosátu ve spermatu jsou čtyřikrát vyšší než v krvi mužů, což je podle autorů první podobné srovnání, které bylo provedeno. Své zjištění označili za "znepokojivé" a naznačuje, že tato chemická látka je pro reprodukční systém obzvláště nebezpečná.

Oxidační stres "je považován za jeden z nejdůležitějších faktorů mužské plodnosti tím, že reguluje vitalitu a funkčnost savčích spermií", napsali autoři a zjistili "významnou vzájemnou souvislost" mezi oxidačním stresem a hladinou glyfosátu.

Nejvyšší množství glyfosátu bylo zjištěno u zemědělských dělníků; alespoň nějaké množství studie zjistila u 96 procent farmářů. Kuřáci měli obvykle mnohem víc zvýšenou hladinu než nekuřáci. Konzumace bioproduktů na množství této látky neměla zřetelný vliv, uvádí The Guardian.

Autoři studie napsali, že "by bylo moudré, aby regulační orgány uplatňovaly zásadu preventivní obezřetnosti", což znamená, že by se v zájmu ochrany lidského zdraví měly přiklonit na stranu opatrnosti, dokud nebude proveden další výzkum, který by potvrdil či vyvrátil problémy zjištěné ve studii.

