Nová zelená úsporám se znovu otevírá, v Oprav dům po babičce je majetkový test Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | DyziO / Shutterstock Rekonstrukce domu Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Dotační programy ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám (NZÚ) a Oprav dům po babičce se spouštějí. Žádosti o dotace pro bytové domy bude možné podávat od 19. září, na rodinné domy včetně programu Oprav dům po babičce o týden později, tedy od 26. září. Podle ministra Petra Hladíka (KDU-ČSL) se zjednodušuje administrativa, do programu Oprav dům po babičce byl přidán majetkový test. Nárok na dotaci z tohoto programu mají jen domácnosti s jednou nemovitostí určenou k bydlení. Novinky Hladík představil na dnešní tiskové konferenci v Praze.Program Nová zelená úsporám byl podle Hladíka rozšířen tak, aby motivoval všechny vlastníky rodinných i bytových domů k renovacím, které přinesou významné úspory, zvýší komfort bydlení a přispějí k renovaci bytového fondu. "V neposlední řadě se budou podílet na snižování celkové spotřeby energií a emisí skleníkových plynů na celorepublikové úrovni," uvedl ministr. Dotace na zateplení u bytových domů se liší podle typu žadatele. O peníze mohou žádat osoby, společenstva vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva nebo obce. Pro fyzické osoby a obce platí, že dostanou podporu zpětně, zatímco SVJ a družstva získají prostředky předem. V případě společenstev vlastníků jednotek a bytových družstev mají žadatelé nárok na bonus za nízkopříjmové domácnosti. V žádosti doloží, kolik nízkopříjmových domácností se v domě nachází, za každou vzniká nárok na bonus až 150 000 korun. "Nově mezi nízkopříjmové domácnosti zařadíme kromě seniorů, lidí pobírajících příspěvek na bydlení a handicapovaných také ty, kteří pobírají přídavek na dítě. Do budoucna bychom tento parametr rádi přidali i do NZÚ light," uvedl Hladík. Kdy přesně to bude, ale neřekl. Rozšíření nároku na bonus pro nízkopříjmové uživatele bytových domů i na chudé rodiny s dětmi uvítalo Hnutí Duha. Zároveň však upozornilo na potřebu zajistit programu financování tak, aby se podpora dostala k co největšímu počtu zájemců. "Například vyplácení dotace předem by bylo vhodné rozšířit na všechna podpůrná schémata," řekl za hnutí Karel Polanecký. U programu Oprav dům po babičce nesmí domácnost vlastnit žádnou další nemovitost určenou pro bydlení, tedy byt či dům. Pokud domácnost vlastní například les nebo pole, omezení se na ni podle ministra nebude vztahovat. Všichni členové domácnosti zároveň musí mít v podpořené nemovitosti trvalý pobyt a využívat ji k bydlení po dobu deseti let od dokončení projektu. Toto omezení se podle Hladíka nevztahuje na děti, které se v průběhu této doby osamostatní. Za každé nezaopatřené dítě získá domácnost bonus 50.000 korun. Toto zvýhodnění se vztahuje i na děti, které se narodí do roku 2030. Základní podpora v tomto programu je omezena maximálně na 50 procent přímých realizačních výdajů a zároveň maximálně na milion korun, žádat o ni mohou ekonomicky aktivní lidé. Dotace z Oprav dům po babičce se vyplácí předem a podporuje nejvyšší kategorii komplexního zateplení. "Chci zdůraznit, že od ledna také bude ve verzi Oprav dům po babičce možnost si sáhnout na výhodný úvěr od stavebních spořitelen, tak jak jsme se na tom domluvili. U klasické NZÚ buďto mají finanční prostředky naspořené, nebo sahají po standardních bankovních produktech,“ řekl Hladík. To, že dotaci z Oprav dům po babičce získají jen komplexní renovace, hodnotí pozitivně zástupci profesního sdružení Centrum pasivního domu. Podporují i vyšší příspěvek na projektovou dokumentaci. Za nadbytečnou naopak označili podporu rekreačních domů, výhrady mají i k příspěvku na dítě, které podle nich nemá s energetickými úsporami nic společného. "Za jedinou opravdu problematickou část programu Nová zelená úsporám považuji příliš štědrou podporu samostatné instalace fotovoltaických elektráren, zvláště pak těch s výkonem nad šest kWp (kilowatt-peak). Ty jsou pro většinu rodinných domů zbytečně předimenzované a větší část výroby tak majitelé prodají. Jedná se o nejméně efektivní část programu, která odčerpává tři čtvrtiny finančních prostředků," řekl konzultant energetických úspor z Centra pasivního domu Michal Čejka. Ve standardní NZÚ jsou podporovány všechny kategorie zateplování, je tedy možné žádat o dotaci i na základní či dílčí zateplení. Na rozdíl od Oprav dům po babičce získají lidé peníze až po provedení opatření. U obou podpor na rodinné domy platí, že domácnosti mohou získat bonusy pro znevýhodněné regiony, stejně jako bonusy za kombinace opatření. U programu NZÚ light se podle Hladíka nic nemění, připomněl, že tento program letní přestávku neměl. Podle šéfa Komory obnovitelných zdrojů Štěpána Chalupy jsou úpravy programu podle plánu. Ocenil například podporu pro individuálně stavěná kamna, nastavení podpory pro instalaci tepelných čerpadel náhradou za starší zdroj a také zařazení efektivních tepelných čerpadel s vrty a kolektory. . reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Hladík: Omezení státních dotací se Nové zelené úsporám nedotkne MŽP se vzdalo půjčky 50 miliard od Evropské komise, podle Hnutí Duha promarňuje příležitost Zástupci realit: Dotace na rekonstrukce zpřístupní úvěry a pomůžou stavbám

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.