Nové přírodovědné centrum v Chebu se otevře koncem listopadu

Nové přírodovědné centrum v areálu Domu dětí a mládeže Sova v Chebu se otevře koncem listopadu. Přístavbu čekají poslední úpravy a vybavení nábytkem, už se do ní stěhují první tropické rostliny. Vzdělávací centrum za 35 milionů korun je nízkonákladové a ekologické. Je vybaveno moderními technologiemi pro vytápění a využití dešťové vody, řekl ČTK ředitel domu dětí Miroslav Šverdík.

Nový objekt s čelně prosklenou střechou je zapuštěn do terénu a byl přistavěn k původnímu objektu stájí. Je v něm tropická část s vnitřním skleníkem, terarijní a botanická sekce, dále výukové místnost a laboratoř. Využívat ho budou dětí v rámci kroužků teraristiky či pěstitelství. Nabídne také výukové programy pro místní školy a školky. Dům dětí v Chebu navštěvuje okolo 2000 dětí.

Přístavba nahradila původní skleníky, které byly nevyhovující a náročné na vytápění. "Budova je stavěna s malými tepelnými ztrátami, takže v podstatě ty energie, které se dávaly pro skleníky, tak by měly stačit na celý objekt," uvedl ředitel. Primárně je objekt vytápěn tepelnými čerpadly a po celé vnitřní ploše je vedeno podlahové vytápění. Pro potřeby skleníku a terárií jsou navíc na střeše umístěny solární panely, které budou zdrojem potřebné elektrické energie. Dům dětí má zatím zafixované ceny energií, takže výrazné zdražení zatím neočekává.

"Hodně vytopí sluníčko. Problém bude spíše v létě se zastiňováním. Když se přesáhne vnitřní teplota, tak by se měla automaticky otevřít okna a měly by se stáhnout rolety. Je tam i meteorologická stanice, takže pokud se zvýší vítr či déšť, tak se zase zatáhnou zpátky," uvedl ředitel.

Dosud byly tropické i subtropické skleníky umístěny v hlavní budově či v provizorních foliovnících. Nyní se i za pomocí dětí stěhují do nového objektu. "Ve velkém skleníku je velký truhlík s 50 tunami zeminy a zde budou citrusy, jako například mandarinky či pomelo. Jsou tu některé původní i třicetileté, ale budou se také pořizovat nové," řekl Šverdík. V objektu budou také terária, akvária a voliéry.

Stavba přírodovědného centra vyšla na 35 milionů korun, jeden milion korun stálo vybavení. Městu se podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 18 milionů korun. Do budoucna by chtělo vedení domu dětí opravit také venkovní voliéry. Náklady se ale mohou vyšplhat do desítek milionů korun.

