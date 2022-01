Nového generálního ředitele Lesů ČR by měl ministr jmenovat do konce února

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nového generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky (LČR) by měl ministr zemědělství jmenovat do konce února. V neděli 16. ledna uplynul termín pro podání přihlášek do výběrového řízení. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) nového generálního ředitele jmenuje na základě doporučení výběrové komise. O místa čtyř odborných ředitelů podniku se zatím uchází 23 lidí. Termín pro podání přihlášek na úsekové ředitele podnik prodloužil o měsíc do 16. února, sdělili mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý a Lesů ČR Eva Jouklová. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v zemi.

Podrobnosti k počtu uchazečů na post generálního ředitele mluvčí ministerstva zatím nesdělil. "Vzhledem k možnosti podání přihlášek prostřednictvím České pošty není v tuto chvíli možné říci, kolik přihlášek do tohoto výběrového řízení ministerstvo zemědělství obdrží," uvedl.

Výběrové řízení ministerstvo vyhlásilo 30. prosince. Lesy ČR jsou bez generálního ředitele od 22. prosince. Tehdy Marian Jurečka (KDU-ČSL) pověřený vedením ministerstva zemědělství odvolal generálního ředitele Josefa Vojáčka a řízením podniku dočasně pověřil lesního správce Lesní správy Vítkov na Opavsku Jiřího Grodu.

Měnit se bude i nejvyšší management Lesů ČR. Podnik na konci prosince vypsal výběrové řízení na místo ředitele lesního a vodního hospodářství a na místa správního, ekonomického a obchodního ředitele, podání přihlášek původně stanovil do 16. ledna. "Dosud se přihlásilo 23 uchazečů. Po dohodě s ministerstvem zemědělství prodlužujeme termín podávání přihlášek do 16. února 2022," uvedla Jouklová.

Místa odborných ředitelů se uvolnila po Vojáčkově odvolání, kdy následně na své funkce k 3. lednu rezignovali i všichni čtyři odborní ředitelé z Vojáčkova manažerského týmu.

Jurečka generálního ředitele Vojáčka odvolal kvůli údajným manažerským pochybením a neefektivní reorganizaci firmy. Vojáček ČTK v reakci řekl, že si za rozhodnutím o restrukturalizaci stojí. Podniku se podle Vojáčka podařilo dostat pod kontrolu největší kůrovcovou kalamitu v dějinách České republiky a letos vytvořit zisk před zdaněním a tvorbou rezerv kolem čtyř miliard korun. Vojáček řídil podnik od září 2018.

Lesy ČR kromě ústředí v Hradci Králové mají zaměstnance v sedmi oblastních ředitelstvích, v šesti lesnických závodech a v 61 lesních správách. Práci dávají asi 4200 lidem. Podnik většinu lesnických prací týkajících se těžby a obnovy lesa zadává výběrovými řízeními soukromým firmám. Každoročně na to vypisuje tendry v hodnotě miliard korun.

