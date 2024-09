Novela zákona o emisních povolenkách bude čelit návrhu na zamítnutí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vládní novela zákona o obchodování s emisními povolenkami bude ve třetím čtení čelit návrhu na zamítnutí. V druhém čtení ho vznesl poslanec opoziční SPD Jiří Kobza, který chtěl předlohu zamítnout již v prvním čtení. Kobza svůj návrh zdůvodnil tím, že obchod s emisními povolenkami je nástroj, který prodraží život občanů. Druhé čtení předlohy Sněmovna minulý týden nedokončila, vrátí se k němu zřejmě v tomto týdnu.Vládní předloha má zavést zejména pravidlo, že peníze z prodeje emisních povolenek bude možné využít jen na opatření, která budou snižovat nebo kompenzovat důsledky změny klimatu. Novela reaguje na upravenou směrnici EU, která vyžaduje, aby veškeré výnosy z povolenek byly využity na ochranu klimatu. Předloha také v souladu s evropskou směrnicí upravuje pravidla emisních povolenek pro námořní dopravu. Za nejzávažnější přestupky zvyšuje horní sazbu pokut z pěti na 20 milionů korun.

Poslanci ANO opět poukazovali na to, že vláda nepřevádí do zákona celou evropskou směrnici, ale vynechala část zavádějící systém s označením ETS 2, který zahrnuje povolenky i na dopravu nebo vytápění. Podle poslankyně Bereniky Peštové (ANO) se toho vláda zalekla. Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) poznamenal, že vláda se chytla do vlastní pasti, když si uvědomila, co by schválení přineslo.

Premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek ve Sněmovně řekl, že považuje za nutné odložit zavedení systému EU ETS 2. Česká strana podle něj bude požadovat revizi tohoto systému.

Emisní povolenky nakupují elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouštějí do ovzduší skleníkové plyny, hlavně oxid uhličitý. Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentního množství jiného plynu. Vykazovat emise musejí i letecké společnosti.

reklama