Novela zákona o myslivosti by mohla umožnit po část roku vstup do obor

V Česku je přibližně 200 mysliveckých obor, ve kterých se chová zvěř.

Novela zákona o myslivosti, kterou připravilo ministerstvo zemědělství, by mohla upravit možnost vstupovat do obor. Po část roku by mohly být na základě zákona a vyhlášky přístupné. O možnosti vstupu do obory by měl rozhodovat vlastník, který bude muset dodržovat zákon a vyhlášku. Nyní o přístupu rozhoduje státní správa, tedy orgány myslivosti v obcích s rozšířenou působností. Obory by měly být přístupné i podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, pokud pro ně neplatí zákaz nebo omezení vstupu podle zákona o myslivosti nebo jiných právních předpisů.

Zákon definuje obory jako druh honitby s podmínkami pro intenzivní chov zvěře, která je trvale ohrazená. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) již dříve při představování novely zákona uvedl, že ministerstvo zvolilo v případě vstupu do obor kompromisní variantu. Poznamenal, že byly návrhy, aby o vstupu do obor rozhodoval pouze majitel. Podle Výborného se pracuje s možností, že by mohly být obory přístupné od května do září. Pokud by vlastník nedodržel zákonem stanovenou dobu, měl by pak rozhodovat orgán státní správy, zda je objektivní důvod k uzavření.

V Česku je přibližně 200 mysliveckých obor, ve kterých se chová zvěř. Na ombudsmana se v minulosti někteří občané obrátili s tím, že obory nemohou navštěvovat. Vstup veřejnosti do mysliveckých obor ale není podle ombudsmana "černobílou záležitostí", v níž by se dalo jednoduše přiklonit buď na stranu veřejnosti, nebo na stranu uživatelů obor.

Na jedné straně jsou podle něj pochopitelné stížnosti obyvatel, že nemohou oborami projít nebo je navštěvovat jako součást krajiny. Na druhé straně podle ombudsmana není možné opomíjet ani argumenty uživatelů obor, kteří míní, že obory by měly být uzavřené. Namítají, že návštěvníci se mnohdy nechovají vhodně, tedy s respektem ke zvěři a životnímu prostředí, uvedl.

Úřad ombudsmana v roce 2021 zveřejnil průzkum mezi orgány státní správy nebo krajskými úřady, které se přístupem do obor zabývaly. Podle úřadů zabývajících se myslivostí je přístupná veřejnosti alespoň v určitých úsecích po určitou denní či noční dobu čtvrtina obor.

Orgány státní správy se podle průzkumu nedomnívají, že ohrazování obor zasahuje do práva na volný průchod krajinou či práva na volný vstup do lesa. Zhruba polovina krajských úřadů se naopak domnívá, že ohrazováním obor se právo na volný průchod krajinou omezuje.

Uzavíráním obor se v roce 2022 zabýval i Ústavní soud kvůli případu týkající obory Jelenice na Opavsku. Soudy opakovaně nařídily společnosti Opavská lesní, která je majitelem pozemků, její zpřístupnění. Podle soudu zákon o myslivosti neumožňuje plošně a natrvalo uzavřít oboru pro veřejnost.

Novela zákona o myslivosti by se na vládu a do Sněmovny měla dostat příští rok a částečně by podle Výborného měl zákon začít platit od roku 2025.

