Nový Bor se znovu připojí k projektu Hodina Země a v sobotu se ponoří do tmy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nový Bor na Českolipsku se tuto sobotu znovu připojí k projektu Hodina Země. Město vypne od 20:30 do 21:30 veřejné osvětlení a ulice se ponoří do tmy, řekla ČTK mluvčí radnice Radmila Pokorná. Do celosvětové kampaně, která upozorňuje na problémy spojené se změnou klimatu a úbytkem přírody, se páté největší město v Libereckém kraji zapojuje pravidelně. Ve stejnou dobu zhasne světla také třeba krajské město Liberec nebo sousední Jablonec nad Nisou.

"Akci mohou samozřejmě podpořit i jednotlivci, kterým není lhostejná ochrana životního prostředí a klimatu. Doma mohou prožít hodinu při svíčkách, popřípadě si mohou stanovit osobní klimatický závazek. Jejich výběr najdou na webu mezinárodní nevládní organizace WWF, která akci v České republice nově organizuje," doplnila vedoucí odboru životního prostředí města Jitka Klásková.

V Jablonci se ve 20:30 tradičně ponoří do tmy čtyři dominanty. "V sobotu večer tak nebude nasvícený kostel sv. Anny, kostel na náměstí Dr. Farského, kaplička ve Mšeně, která slouží jako výstavní prostor, a do tmy se pohrouží i Památník obětem první světové války v Tyršově parku," uvedla mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Celosvětovou akci vyhlašuje a koordinuje Světový fond na ochranu přírody (WWF), její počátek se datuje k 31. březnu 2007. Hodina Země postupně přerostla z lokální akce v Austrálii v celosvětovou. Pozitivní vlna tmy postupně oběhne celou planetu, začíná na Fidži a končí o den později na ostrově Samoa. Loni zhasla kromě jiných dominant Eiffelova věž v Paříži, mrakodrapy v Hongkongu nebo londýnský Buckinghamský palác.

Česko se přidalo v roce 2010, loni se do happeningu zapojilo 137 obcí, 55 organizací, uskutečnilo se osm akcí pro veřejnost, zhaslo pět památek a přes 500 jednotlivců si dalo závazek ušetřit 1500 tun skleníkových plynů ročně. V Libereckém kraji loni zhasli také třeba v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Hlavici na Liberecku nebo na hradě Grabštejn.

reklama