zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Nový report popisuje, jak podnikatelé Křetínský a Tykač získávají dotace

3.9.2025 18:38 (ČTK)
Nový report platformy Re-set popisuje, jak podnikatelé Daniel Křetínský a Pavel Tykač získávají dotace. Křetínského firmy podnikající v České republice dostaly za poslední dekádu 14,2 miliardy korun z veřejných zdrojů, Tykačovy 2,1 miliardy, vyplývá ze zprávy. Mluvčí Křetínského EPH Daniel Častvaj označil report za aktivistickou ideologii, která neřeší skutečnou problematiku, a uvedl, že skupina patří k lídrům v rozvoji čisté energetiky. Tykačův mluvčí Jan Chudomel ČTK také řekl, že publikace je čistě ideologická.
 
Tvrzení aktivistů o dotování zisku svědčí podle Častvaje o ideologickém, nikoliv odborném přístupu k problematice. "V současné energetice není možné investovat do výstavby nových čistých zdrojů bez podpor, které jsou v různých zemích nastavené různě," řekl ČTK.

Častvaj dodal, že úspěch skupiny v transparentních tendrech naopak svědčí o tom, že jsou lídry energetické transformace. "Intenzivně budujeme a provozujeme nízkoemisní či bezemisní elektrárny. Proto kritika od 'ekologů' za tento postup zní jako špatný vtip," uvedl.

"Musím konstatovat, že jde pouze o shluk ideologických žvástů. Vždyť kapacitní platby nejsou žádná dotace, ale služba, jejíž dodání se soutěží, přičemž vyhrává ten, kdo nabídne nejlepší podmínky," řekl Chudomel.

Po celé Evropě Křetínského EP Group ve stejném období podle reportu čerpala přibližně 10,3 miliardy eur, v přepočtu přibližně 252 miliard korun, a Tykačova Sev.en Energy 0,95 miliardy eur, což je zhruba 23 miliard korun.

"Připomeňme si, že to byly právě velké energetické firmy, které při nedávné energetické krizi zaznamenaly rekordní zisky. Je nespravedlivé, že uhlobaroni Křetínský a Tykač jednou rukou pobírali stovky miliard zisků skrz vysoké účty za energie, druhou pak vysávali další desítky miliard z veřejných rozpočtů," uvedl autor reportu a výzkumník z organizace Re-set Radek Kubala.

V zahraničí jsou klíčovým zdrojem pro Křetínského holding EP Group kapacitní platby, přislíbeny má podle platformy Re-set z kapacitních mechanismů až čtyři miliardy eur, což činí přibližně 98 miliard korun. Tykačova skupina Sev.en prostřenictvím téhož programu získala 843 milionů eur, tedy přibližně 20,6 miliardy korun.

Kromě podrobných informací o struktuře dotací pro Křetínského a Tykače v České republice report obsahuje informace o dotacích pro Křetínského EP Group v Německu, Francii, Itálii a na Slovensku.

"Říká se, že soukromý sektor je motorem energetické transformace. Ve skutečnosti ale data z celého světa ukazují, že soukromé firmy do čistých zdrojů investují jen tam, kde jim stát nabídne finanční podporu či vytvoří vhodné podmínky," dodal Kubala.

Daniel Křetínský je podnikatel a právník, který vybudoval Energetický a průmyslový holding (EPH) působící v teplárenství a energetice napříč Evropou. Podle žebříčků Forbes patří mezi nejbohatší Čechy s majetkem v řádu stovek miliard korun. Pavel Tykač je investor a majitel skupiny Sev.en Energy zaměřené na těžbu uhlí, výrobu elektřiny a obchodování s energetickými komoditami.

