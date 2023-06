NYT: Důkazy naznačují, že zřícení Kachovské přehrady nebyla nehoda

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Kachovská přehrada na řece Dněpr byla navržena tak, aby odolala téměř jakémukoliv myslitelnému útoku zvenčí. Měsíce před protržením byla přehrada viditelně poznamenána boji a minulý měsíc satelitní snímky ukázaly, že přes některá vrata nekontrolovatelně protéká voda. To vyvolalo domněnky, že přehrada mohla padnout za oběť nahromaděným škodám. List The New York Times (NYT) však prověřil několik důkazů, které podporují jiné vysvětlení, podle kterého zřícení přehrady nehodou nebylo.

Tisíce lidí byly vysídleny kvůli vylití vody z jedné z největších nádrží na světě, která měla zásadní význam pro zavlažování zemědělské půdy v oblasti považované za obilnici Evropy. Katastrofa ohrožuje celosvětové dodávky potravin pro miliony lidí a může ohrozit křehké ekosystémy po celá desetiletí. Ze zničení přehrady se nazvájem obviňují Ukrajina a Rusko, které na sousední zemi loni v únoru vojensky zaútočilo a oblast kolem přehrady už po několik měsíců okupuje.

NYT prověřil řadu důkazů, od původních technických plánů až po rozhovory s inženýry, kteří se zabývají studiem poruch přehrad. Vše ukazuje, že katastrofální selhání betonového základu přehrady se neudálo samo o sobě. Vzhledem k satelitním a seismickým detekcím výbuchů v oblasti je nejpravděpodobnější příčnou kolapsu exploze nálože umístěné v údržbové chodbě, neboli galerii, která prochází betonovým srdcem stavby, domnívají se dva američtí inženýři, odborník na výbušniny a ukrajinský inženýr, který má rozsáhlé zkušenosti s provozem přehrady.

Inženýři upozornili, že přesný sled událostí, které způsobily zničení přehrady, může určit až prozkoumání hráze po vypuštění vody z nádrže. Eroze způsobená vodou procházející vraty mohla způsobit poškození, pokud by byla hráz špatně navržena nebo byl beton nekvalitní. To ale označili za nepravděpodobné. Odborník na bezpečnost přehrad se domnívá, že ke zničení přehrady je zapotřebí velká exploze a k tomu je ideální umístit výbušnou nálož v galerii. K podobnému závěru dospěl i ukrajinský inženýr.

Vizuální důkazy NYT ukazují jasné poškození vozovky a několika stavidel na jedné straně kanálu měsíce před protržením hráze. Navzdory těmto škodám ale inženýři uvádějí, že zničení celé části přehrady souvisí spíše s výbuchy zachycenými seismickými senzory a infračerveným signálem zachyceným družicí, který naznačuje teplo výbuchu. Seismické signály zachytily dva senzory, v Rumunsku a na Ukrajině, a podle odborníků odpovídají výbuchu, a nikoliv třeba samovolnému zhroucení přehrady.

Vysoce postavený americký vojenský představitel uvedl, že USA vyloučily vnější útok na přehradu a nyní odhadují, že výbuch pochází z jedné nebo více náloží nastražených uvnitř přehrady, nejspíše ruskou stranou. I podle odborníků rozsah porušení naznačuje, že selhala základní betonová bariéra, což naznačuje, že nálože byly hluboko v její konstrukci.

Navíc jeřáby kontrolující vypouštění vody přes přehradu nebyly podle NYT přemístěny od poloviny listopadu, což umožnilo aby voda nekontrolovatelně vytékala ze stejných vrat několik měsíců a regulace tak nebyla dostatečná. Podle odborníků by však ani předchozí poškození ani tlak způsobený vysokou hladinou vody nebo statickou polohou jeřábů pravděpodobně nezpůsobily zhroucení betonového základu hráze, pokud by beton nebyl nekvalitní a již náchylný k poškození. Velké průtoky by také nestačily k podemletí základů hráze, pokud by z nějakého důvodu část konstrukce přehrady, která slouží k ochraně spodní části hráze, neměla vady nebo půda nebyla měkčí, než se předpokládalo v projektu.

