O referendum v Braňanech na Mostecku je velký zájem, rozhoduje se o těžbě kamene

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

O hlasování v referendu v Braňanech na Mostecku je velký zájem. Lidé nedaleko dolu na hnědé uhlí rozhodují, zda se má obec snažit zabránit plánované těžbě kamene. V první půlhodině od otevření volební místnosti přišly desítky lidí. Hlasovat mohou dnes do 22:00.O záměru Severočeských dolů otevřít kamenolom na zalesněném Červeném vrchu se obyvatelé dozvěděli v květnu, záhy na to vznikla petice, která požadovala vypsání referenda. Občané v něm dnes odpovídají na otázku: "Má obec Braňany využít všech zákonných prostředků, aby zabránila těžbě kamene v oblasti Červený vrch?". Výsledky oznámí obec po sečtení hlasů na úřední desce, nejspíš v úterý ráno, zjistila ČTK od volební komise.

Na seznamu je 986 voličů. První desítka se sešla ještě před otevřením volební místnosti v místní základní škole. "Otvírka by znamenala otřesy, zvýšenou prašnost a hluk, každý normální člověk nechce za svým bydlištěm kamenolom," řekla ČTK Zuzana Koláčková. "Nabízí obci peníze a po skončení relaxační středisko, ale to nám už slibovaly doly po skončení těžby, to už teď neplatí, protože se nechá krajina samovolně zarůst," uvedla Koláčková. "Já doufám, že přijde hodně lidí. Při běžných volbách máme 33 procent, teď věřím nad padesát," dodala.

Otevření kamenolomu je hlavní téma debat v obci. "Pořád se o tom bavíme, ale není to tak, že by vznikaly nevraživosti mezi sousedy s odlišným názorem," řekla jedna z voliček. O berlích přišla do základní školy také třiadevadesátiletá Bedřiška Králová. "Já bych řekla, aby ten Červený vrch nechali být, to je naše dominanta. V roce 1959 jsem sem přišla a učila jsem ve školce, chodili jsme tam na výlety," řekla ČTK. "Beru to jako důležitou otázku, chceme mít čistší ovzduší, peníze do rozpočtu pro mě roli nehrají," uvedla volička Dita.

Těžba v dole Bílina skončí podle společnosti ČEZ, která Severočeské doly vlastní, nejpozději do roku 2033. "Těšíme na konec dolování uhlí a teď další těžba na dalších třicet let, to nechceme," řekl jeden z voličů. Záměr počítá s těžbou kamene od roku 2027 do roku 2057. "Pro mě je to dost důležitý, já jsem astmatik, pokud by se tady začal těžit ještě kámen, mohlo by se moje zdraví zhoršit a musel bych se odstěhovat," uvedl Marián.

Severočeské doly obci nabídly vytvoření relaxační a oddychové rekreační zóny. "Uzavírání uhelných dolů v Česku je realitou a probíhá rychleji, než se původně očekávalo. Tento stav s sebou přináší i vyšší poptávku po kamenivu, které se musí dodat do dolů v daleko kratším čase. Před závěrečnou, kompletní rekultivací celého prostoru povrchového dolu je totiž zapotřebí zpevnit závěrné svahy a k tomu je potřeba značné množství kamene. Vhodný materiál je právě v sousedství lomu Bílina," řekl ČTK před nedávnem mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.

reklama