Obce chtějí z nového fondu více peněz na komunitní energetiku

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Zástupci více než 300 obcí či malých a středních podniků žádají více peněz na komunitní energetiku z Modernizačního fondu. Ve výzvě oslovily vládu, ministerstvo životního prostředí (MŽP) a několik dalších resortů, aby zvýšily alokaci na tyto projekty. Signatáři kritizují, že programový dokument fondu vyhrazuje na tuto oblast jen 1,5 procenta svých zdrojů. Chtějí alespoň čtyři procenta. Organizace Frank Bold a Národní síť Místních akčních skupin sdružující občany, obce či podnikatele o výzvě informovaly na začátku prosince. Podle MŽP jde o omyl a ve fondu bude pro komunitní energetiku dost peněz. Modernizační fond má cílit na snížení emisí a podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE). Fond stanovila loni přijatá novela o podmínkách obchodování s emisními povolenkami. Do roku 2030 do fondu z prodeje emisních povolenek, v závislosti na jejich ceně, půjde zhruba 150 miliard korun. "Nesouhlasíme s tím, že Obecný programový dokument Modernizačního fondu alokuje do programu Komunitní energetika pouhých 1,5 procenta svých zdrojů. Taková částka, představující zhruba 2,3 miliardy Kč, je zcela neadekvátní k tomu, aby pokryla potřeby více než 6000 obcí v České republice a jejich aktivních občanů," stojí ve výzvě. Signatáři po politicích chtějí, aby rozdělení peněz přehodnotili. "Zvýšení alokace na čtyři procenta není nijak přehnaný požadavek. Naopak, pokud komunitní energetika naplno využije svého potenciálu, je možné, že ani toto navýšení nebude dostatečné. Je to však číslo, které navrhovali odborní konzultanti od Evropské komise, a samo ministerstvo s touto sumou ještě v srpnu souhlasilo," řekla k požadavku Karolina Gyurovszká z Frank Bold Society. "Chtěl bych tu řetězovou reakci nevládních organizací a nyní i obcí a podnikatelů zastavit a ujistit všechny dotčené, že jde o jeden velký omyl. Při přípravě Modernizačního fondu jsme záměrně zdůraznili důležitost komunitní energetiky tím, že jsme jí vymezili samostatnou oblast (Program č. 8: Komunitní energetika)," napsal v reakci ČTK námětek MŽP Jan Kříž. Spolky či družstva tím podle něj získají podporu na zdroje energie bez soutěže s velkými energetikami. "Nadto navrhujeme v programu č. 2 (Nové obnovitelné zdroje v energetice) vymezit finanční prostor pro menší zdroje, kde budou mít šanci získat dotaci menší zdroje bez nutnosti soutěžit s velkými projekty. Jsme přesvědčeni, že zdroje pro OZE v Modernizačním fondu jsou velmi vysoké, peněz bude dostatek pro všechny, nyní je důležité připravovat projekty," pokračoval Kříž. Podle něj "zapadla klíčová informace", že původní analýza k alokaci pro komunitní energetiku započítávala do "osmičky" jak nové zdroje OZE, tak distribuci energie. Nyní budou podle Kříže menší výrobci moci využít program č. 2 pro výstavbu nových zdrojů a zároveň program č. 8 na podporu distribuce. Proto podle něj alokace osmého bodu klesla a míní že je úměrná očekávaným finančním potřebám energetických komunit. "A znovu zdůrazňujeme, pokud bude poptávka vyšší, není problém v průběhu implementace programu alokaci navýšit," dodal Kříž s tím, že na rozjezd komunitní energetiky půjdou i peníze z Fondu pro spravedlivou transformaci. MŽP spustilo Modernizační fond 30. listopadu. Žadatelé se mohou hlásit do tzv. předregistračních výzev pro financování svých projektů. První ostré výzvy by měly být vypsány v prvním čtvrtletí 2021. Minulý týden kritizoval fond Svaz moderní energetiky. Uvedl, že peníze z fondu zřejmě nebude možné použít na stavbu solárních elektráren na brownfieldech a v průmyslově znečištěných lokalitách. Podle MŽP to není pravda a fond s tím počítá. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

