Obce možná budou muset zajišťovat kastrace opuštěných a zdivočelých koček
"Obec je povinna provádět program odchytu, kastrace a navrácení opuštěných koček a koček, které jsou zvířaty bez pána, opakovaně tak, aby nedocházelo k nárůstu populace těchto koček," stojí v navrhované úpravě zákona na ochranu zvířat proti týrání. Kastrované kočky by byly označeny zkrácením ucha. Do občanského zákoníku chtějí autoři přidat ustanovení, podle kterého by nálezce opuštěného zvířete, o něž by neměl zájem, musel nález oznámit obci. Obec by se tím stala vlastníkem takového zvířete. Postup by se nevztahoval na zdivočelé kočky.
Nově by úřady mohly uložit pokutu za týrání jednoho zvířete. V případě jednotlivců by byla nad 5000 korun a u podnikatelů a firem nad 10 000 korun, což nyní platí u týrání dvou a více zvířat. V těchto případech novela zvedá spodní částky sankcí přes 10 000 korun a přes 20 000 korun. Trest zákazu chovu, který se vztahuje na pořizování nových zvířat, by podle novely mohl nově trvat až deset let místo současných pěti let.
Policisté by v případě podezření na týrání zvířat mohli podle předlohy vstupovat nejen na pozemek či do podnikatelských prostor, ale také do bytů. Širší pravomoc míří podle předkladatelů na takzvané množírny. "V řadě případů tato činnost není vykazována jako činnost podnikatelská, zvířata jsou chována v obydlí chovatele, a zajištění vstupu kontrolních orgánů je pak problematické," uvedli ve zdůvodnění.
Předloha upravuje také předběžnou náhradní péči o týrané zvíře včetně úhrady nákladů. Chovatel by musel hradit zálohy ještě před skončením řízení o překročení zákona, v opačném případě by zvířata propadla státu. Úřady by mohly chovateli už před rozhodnutím o přestupku zakázat pořízení nových zvířat. Rozšíří se navíc okruh zařízení, do nich je možné umisťovat týrané velké šelmy.
Novelu, kterou podepsali také třeba předsedové ANO, SPD a Motoristů včetně premiéra Andreje Babiše (ANO), nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Tvůrci chtějí, aby Sněmovna předlohu schválila zrychleně už v prvním čtení.
