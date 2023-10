Obce Třebíčska chtějí zvýšit kapacitu skládky, aby mohla sloužit do roku 2037

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Ropable / Wikimedia Commons Ilustrační foto

Svazek obcí pro komunální služby chce zvýšit kapacitu skládky v Petrůvkách na Třebíčsku, aby na ni bylo možné ukládat komunální odpad déle. Nynější prostor se zaplní přibližně v roce 2029, obce by chystanými investicemi chtěly prodloužit fungování skládky o dalších osm let, tedy do roku 2037. Možné dopady tohoto záměru na životní prostředí začaly posuzovat úřady. Vyplývá to z údajů v informačním systému EIA.

Zveřejněný záměr obsahuje rovněž vybudování překladiště u skládky, ze kterého by se odpad odvážel do spalovny. Ze svozových vozů by se sypal do přistavených kontejnerů.

Ředitel svazku Pavel Gregor ČTK řekl, že svazek počítal s odvážením odpadu z tohoto překladiště do Brna, ale teď není jisté, jestli to bude možné. Brněnští zastupitelé totiž ve středu rozhodli o tom, že třetí kotel v tamní spalovně zatím nevznikne. Projekt na stavbu ve spalovně městské firmy SAKO je podle nich potřeba znovu přepracovat. "My teď budeme muset hledat jiný směr," řekl Gregor k chystané stavbě překladiště v Petrůvkách.

Svazek sdružuje 165 obcí hlavně z Třebíčska. Skládka komunálního odpadu v Petrůvkách byla podle webu svazku uvedená do provozu v roce 1994. Potřeba ukládat někam odpad bude podle Gregora pořád, protože všechno se z něj ani při důkladném třídění nedá znovu materiálově nebo energeticky využít. Podotkl, že i kdyby obce odpad pálily, zůstane popel, který bude potřeba někam uložit.

Na skládku v Petrůvkách se nyní podle zveřejněného záměru ukládá asi 35 000 tun odpadu ročně. Při tomto tempu navážení se nynější kapacita skládky zaplní v půli roku 2029. Záměr počítá s navýšením tělesa skládky asi o deset metrů. Zvyšování kapacity skládky plánuje svazek provádět postupně po etapách. "Musíme odkrýt to, co už máme zrekultivované, navýšit a znovu zrekultivovat," uvedl Gregor.

V areálu je také kompostárna, která zpracovává biologický odpad z hnědých sběrných nádob rozmístěných v obcích, funguje tam i zařízení na zpracování velkoobjemového odpadu. Z plynu jímaného na skládce vyrábí svazek řadu let elektřinu, kterou dodává do distribuční sítě.

