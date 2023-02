Obec Čeperka chce zabránit stavbě spalovny odpadu změnou územního plánu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obec Čeperka se snaží změnit územní plán, aby zabránila výstavbě velké spalovny komunálního odpadu u blízké elektrárny Opatovice. Záměr v září odmítli obyvatelé v místním referendu, tento týden elektrárna zveřejnila dokumentaci EIA, která posuzuje vliv stavby na životní prostředí. Čeperka je již nyní zatížena činnosti blízké elektrárny, nedaleko má stát papírna firmy Rollpap či průmyslový park společnosti Czech Industrial Development, v katastru se má těžit písek, navíc obec trápí hluk z dálnice D35 a silnice pro motorová vozidla z Hradce Králové do Pardubic, řekla ČTK starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.

"Na jednání zastupitelstva 6. února jsme odsouhlasili druhou změnu územního plánu, která se toho bude týkat," uvedla Vosáhlová. Změnu územního plánu obec chystá již delší dobu. Protože se však její zpracování na pardubickém magistrátu vleklo, najala si radnice takzvaného létajícího pořizovatele.

Současný územní plán spalování odpadu v lokalitě umožňuje, po změně by ale mělo jít jen o odpad vzniklý v areálu elektrárny. "Vadí mi, že když odbor hlavního architekta magistrátu vydával stanovisko ke spalovně, měl už na stole návrh našeho územního plánu a měl elektrárnu upozornit na změnu, ke které dojde," řekla Vosáhlová. Radnice chce také k záměru spalovny vydat negativní stanovisko.

Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) by mělo zpracovávat 150 000 tun odpadu ročně, což představuje 480 tun za den. Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování teplem elektrárny, která je dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. V záměru se počítá s roční výrobou tepla 615 terrajoulů (TJ), z toho 17 TJ činí vlastní spotřeba, a výrobou elektrické energie 78,5 gigawatthodin (GWh) za rok, přičemž vlastní spotřeba dosahuje 15,7 GWh. Podle mluvčí společnosti Hany Počtové by spalovna byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterým chce postupně nahradit hnědé uhlí. Její výkon by měl pokrýt dodávky tepla a elektrické energie domácností krajského města. Výše budoucí investice elektrárny se odhaduje na několik miliard korun. Zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2028.

Podle starostky se stanovisko obce může časem změnit, referendum je možné opakovat za dva roky. Elektrárna zatím obci jako kompenzaci nabídla, že bude mít likvidaci odpadů zdarma a cena tepla bude zachována. "Druhá nabídka když jsme řekli, že máme místní referendum, byla taková, že pokud půjdeme proti nim, udělají tady cenovou lokalitu a zvednou nám cenu tepla," dodala Vosáhlová. Podle ní například obec Chotíkov u Plzně, kde funguje velká spalovna odpadu, dostává od provozovatele ročně do rozpočtu deset milionů korun.

reklama