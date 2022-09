Obec Čeperka v referendu odmítla výstavbu spalovny komunálního odpadu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Lidé z Čeperky na Pardubicku v referendu odmítli výstavbu spalovny komunálního odpadu v katastru obce, kterou chtěla postavit elektrárna Opatovice. Proti hlasovalo 299 voličů, pro bylo 201, pět hlasovacích lístků zůstalo bez odpovědi. Volební účast dosáhla 57,9 procenta. Místní referendum je platné a závazné, řekla ČTK starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.

"Myslím, že je dobře, že jsme referendum uspořádali, dlouho jsem byla na vážkách. Ať lidé sami rozhodnou, máme tady toho hodně," uvedla Vosáhlová. Podle ní je obec už nyní zatížena činnosti blízké elektrárny, nedaleko má stát papírna firmy Rollpap či průmyslový park společnosti Czech Industrial Development. Obec navíc leží mezi dálnicemi D11, D35 a silnicí pro motorová vozidla z Hradce Králové do Pardubic.

Lidé v plebiscitu odpovídali na otázku: Souhlasíte s umístěním stavby spalovny odpadů nebo jiného zařízení na energetické využití odpadů nebo k odstranění odpadů jejich spalováním či spoluspalováním v katastrálním území obce Čeperky? Hlasování předcházela veřejná schůze, na níž zástupci elektrárny o záměru spalovny obyvatele informovali.

Elektrárna chce vybudovat zařízení na pozemcích ve svém areálu. Obec připravuje změnu územního plánu, která by tomu zabránila. "Změna je v návrhu a můžeme to do ní doplnit. Výsledek referenda se také promítne do našeho stanoviska v procesu EIA, které bude záporné," uvedla Vosáhlová. V obci kandidovalo jedno sdružení kandidátů, Vosáhlová skončila na prvním místě a funkci obhájí.

Proti spalovně se v minulosti postavila sousední obec Opatovice nad Labem, na jejímž katastrálním území část elektrárny leží. V roce 2006 uspořádala referendum, které záměr odmítlo a na jehož základě byl změněn územní plán Opatovic. Referendum stále platí a obec je jeho výsledkem vázána.

Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) by mělo zpracovávat 150.000 tun odpadu ročně, což představuje 480 tun za den. Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování teplem elektrárny, která je dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. V záměru se počítá s roční výrobou tepla 615 terrajoulů (TJ), z toho 17 TJ činí vlastní spotřeba, a výrobou elektrické energie 78,5 gigawatthodin (GWh) za rok, přičemž vlastní spotřeba dosahuje 15,7 GWh.

Podle mluvčí společnosti Hany Počtové by spalovna byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterým chce postupně nahradit hnědé uhlí. Její výkon by měl pokrýt dodávky tepla a elektrické energie domácností krajského města. Výše budoucí investice elektrárny se odhaduje na několik miliard korun. Zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2028.

