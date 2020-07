Oběd v lese jako legislativní problém. Novela školského zákona zjednodušuje život lesním mateřským školám

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Spolek Cestička Dáme jídlo?

Lesní mateřské školy mohou díky novele školského zákona dětem vydávat obědy. Zdá se to jako normální věc, ale z pohledu legislativy to byl oříšek. Podmínkou pro činnost lesní mateřské školy totiž je, že nevyužívá žádnou stavbu. To samo o sobě pro fungování lesní mateřské školy problém není. Ale jen do okamžiku, než přijde kontrola, která upozorní, že legislativa s vydáváním obědů a svačin v lese nepočítá. O legislativním posunu informuje Asociace lesních mateřských škol.

Od roku 2016 mohou lesní mateřské školy, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení, poskytovat povinné předškolní vzdělávání. A díky zápisu do rejstříku mohou čerpat státní finanční příspěvek. Ale pak také podléhají kontrole České školské inspekce a hygieniků. A ty pravidelně narážely na jeden "lesní" problém: stravování. Zjednodušeně řečeno legislativa umožňuje školní stravování v budově, ale lesní mateřské školy ze zákona využívat budovy nesmí. A bez budovy nebylo kde obědy a svačiny skladovat ani vydávat, což znamenalo jíst jen trvanlivé svačiny, nebo vozit jídlo do školky třikrát denně.

V praxi to znamenalo, že lesní mateřské školy jen obtížně hledaly firmy, které by jim dopoledne vozily svačiny do lesa, pak přivezly oběd do zázemí, a nakonec přijely odpoledne s druhou svačinou. "To vše proto, že s jídlem nesměla manipulovat osoba z lesní mateřské školy, ale pouze zaměstnanec cateringové firmy," vysvětluje detaily předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.

Asociace se proto pustila do prosazení úpravy legislativy pro školní stravování a přesného vymezení správné hygienické praxe stravování venku. Do legislativy se doplnilo nové zařízení školního stravování, které se jmenuje výdejna lesní mateřské školy. "To umožňuje zaměstnancům lesní mateřské školy vydat dětem jídlo, které buď přiveze catering, nebo zajistí vývařovna mateřské školy v blízkém okolí," říká za Asociaci Tereza Valkounová.

"Doplnění tohoto chybějícího článku rámuje podmínky pro tento způsob výdeje jídla. Lesní mateřské školy si teď mohou registrovat svou výdejnu a fungovat plnohodnotně jako stravování v ostatních mateřských školách," říká Valkounová. Podle ní tak pravidla školního stravování lesních mateřských škol mohou v praxi naplnit všechna kritéria bezpečného stravování podle evropských nařízení a současně vydávat jídlo bez nutnosti budovy.

Na problematiku stravování se Asociace lesních mateřských škol upozornila kampaní V lese jako u maminky, která odstartovala 3. května 2018. Cílem bylo otevřít téma nutné úpravy právních norem spojených se stravováním v lesních mateřských školách, a zároveň připomínala fakt, že podle tehdejší české legislativy rodiče nemohli dávat svým dětem do školky svačiny (bez ohledu na to, zda se jedná o školku tzv. kamennou, či lesní). Svačina je podle zkušeností lesních škol pro předškolní děti jedna z nejoblíbenějších aktivit dne.

“Když dítě otevře krabičku s jídlem od rodičů, má tam svůj kousek domova. Pro malé dítě, které se silně spoléhá na své smysly, to znamená bezpečí. A to není vůbec nic zanedbatelného,” dodává Valkounová.

A aby se taková věc, jako je svačina od maminky či tatínka, stala pro lesní mateřské školy legální, musela se na řešení dohodnout ministerstva školství a zdravotnictví. Tyto resorty se několikrát setkaly na půdě Senátu, kde místopředsedkyně Miluše Horská za účasti senátora Miroslava Adámka a dalších pořádala k tomuto tématu několik kulatých stolů. "Na posledním z nich vznikla shoda na řešení v podobě ukotvení tzv. výdejny lesní mateřských škol, kterou poté MŠMT zapracovalo do připravované novely," říká Valkounová. Návrh, který ve Sněmovně předložil poslanec Jiří Mihola, byl úspěšně přijat jak poslanci, tak senátory. Na základě přijaté novely školského zákona (§ 119a výdejna lesní mateřské školy) se mohou nyní lesní MŠ stravovat děti ve výdejně, která není budovou.

"Novela zákona tak významně usnadnila fungování lesních školek. Výdej jídla spadá pod tzv. epidemiologicky závažnou činnost, proto je nutné se na oblast stravování připravovat i prakticky," říká Valkounová.

