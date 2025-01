Obnovitelné zdroje energie ČEZ loni zvýšily výrobu meziročně o 18,5 procenta

Zdroj | ČEZ

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obnovitelné zdroje energie polostátní skupiny ČEZ loni zvýšily výrobu o 18,5 procenta. Celkově tak dodaly do sítě přes 1,7 terawatthodiny (TWh) elektřiny, což podle podniku stačí na pokrytí roční spotřeby zhruba 488 000 domácností. K nárůstu výroby přispělo zejména příznivé počasí a zprovozňování nových zdrojů. I přes růst výroba z obnovitelných zdrojů v ČR zaostává za evropským průměrem. Pro porovnání - jaderné elektrárny v ČR loni dodaly do sítě 29,7 TWh elektřiny.Hlavním důvodem navýšení produkce z obnovitelných zdrojů byly podle společnosti příznivé hydrologické, osvitové i větrné podmínky a také nově zprovozněné zdroje. Nejvíce bezemisní elektřiny dodaly tzv. zelené zdroje do sítě v lednu, září a říjnu.

Nejvíce elektřiny vyprodukovaly velké vodní elektrárny, celkově šlo o více než 1,1 TWh elektřiny. Meziročně šlo o téměř 23 procent více. Malé vodní elektrárny vyprodukovaly přes 204 000 MWh elektřiny, což je meziročně o půl procenta více. Solární elektrárny navýšily výrobu o deset procent na 142.264 MWh. O téměř 14 procent oproti předloňsku pak vzrostla i výroba větrných elektráren, které dodaly do sítě přes 10 233 MWh.

"Počasí nám loni přálo, ale dlouhodobě se jen na něj spoléhat nechceme. Proto pokračujeme v modernizacích vodních elektráren, a především ve výstavbě nových obnovitelných zdrojů v čele s fotovoltaikami," uvedl člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika Jan Kalina. Připomněl tak plány ČEZ na výstavbu nových obnovitelných zdrojů o výkonu 1000 MW do roku 2030.

Podle Kaliny lze očekávat další zvyšování produkce z obnovitelných zdrojů. V této souvislosti připomněl některé projekty, které společnost už staví nebo připravuje. V průběhu roku se chce kromě nových solárních zdrojů zaměřit také na větrnou energetiku. "Pro její rozvoj je ale nutné pokračovat ve zrychlování povolovacích procesů,“ dodal Kalina.

I přes růst v posledních letech výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v Česku dlouhodobě zaostává. Například podíl solárních elektráren na celkovém objemu vyrobené elektřiny byl loni v ČR kolem 5,7 procenta. To je sice meziročně asi o třetinu více, zároveň však výrazně za evropským průměrem, který byl v předchozích letech kolem 22 procent.

reklama