Obrana chce posílit odolnost vojáků vůči negativním dopadům změny klimatu

1.9.2025 13:15 (ČTK)
Dokument má podle úřadu tři hlavní cíle: zajistit připravenost na dopady změny klimatu, bojeschopnost v novém operačním prostředí a snižovat negativní vliv své činnosti ozbrojených sil na životní prostředí. Ilustrační foto
Dokument má podle úřadu tři hlavní cíle: zajistit připravenost na dopady změny klimatu, bojeschopnost v novém operačním prostředí a snižovat negativní vliv své činnosti ozbrojených sil na životní prostředí. Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Kybersily / Wikimedia Commons
Ministerstvo obrany chce posílit odolnost vojáků a infrastruktury vůči negativním dopadům změny klimatu. V novém strategickém dokumentu řeší také zajištění bojeschopnosti v extrémních klimatických podmínkách. Záměrem textu je podle úřadu pomoci čelit resortu bezpečnostním hrozbám, které jsou způsobeny nebo umocněny změnou klimatu.
 
Dokument schválila ministryně obrany, navazovat na něj bude neveřejný implementační plán, který má být dokončen v prvním čtvrtletí příštího roku. Na dotaz ČTK to uvedla Magdalena Hynčíková z odboru komunikace ministerstva obrany. Interní plán bude podle ní ministerstvo vyhodnocovat jednou za dva roky.

"Změna klimatu není jen ekologický problém, ale i otázka bezpečnosti. Ovlivňuje stabilitu regionů, přístup k přírodním zdrojům, zvyšuje riziko konfliktů, akceleruje migraci. Mění též podmínky, ve kterých naši vojáci operují. Tuto situaci proto musí naše obrana brát vážně," uvedl k dokumentu vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jiří Šedivý.

Extrémní meteorologické jevy spojené se změnou klimatu s sebou podle ministerstva přinášejí rizika, která mají vliv i na obranu a bezpečnost.

"Stále častější mimořádné přírodní jevy, jako je dlouhodobé sucho, rozsáhlé požáry, eroze půdy, rozšiřování pouštních oblastí, extrémní srážky či povodně budou mít vliv na operační prostředí, povahu konfliktů i požadavky na vojenské schopnosti," podotklo.

Extrémní přírodní jevy mohou podle něj ohrozit nebo klást zvýšené nároky na energetickou infrastrukturu, vojenské základny a objekty, výcvikové prostory, ale také vybavení, personál a vojenskou techniku.

Dokument má podle úřadu tři hlavní cíle: zajistit připravenost na dopady změny klimatu, bojeschopnost v novém operačním prostředí a snižovat negativní vliv své činnosti ozbrojených sil na životní prostředí.

"To bude spočívat zejména v efektivní energetické transformaci, ochraně životního prostředí na pozemcích ministerstva obrany a v navýšení nízkoemisních zdrojů v oblastech, kde to neohrozí bojeschopnost ozbrojených sil," dodal úřad. Obrana chce také například posílit spolupráci s akademickou sférou i firmami, které se zaměřují na nová technologická řešení.

