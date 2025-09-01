Obrana chce posílit odolnost vojáků vůči negativním dopadům změny klimatu
"Změna klimatu není jen ekologický problém, ale i otázka bezpečnosti. Ovlivňuje stabilitu regionů, přístup k přírodním zdrojům, zvyšuje riziko konfliktů, akceleruje migraci. Mění též podmínky, ve kterých naši vojáci operují. Tuto situaci proto musí naše obrana brát vážně," uvedl k dokumentu vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jiří Šedivý.
Extrémní meteorologické jevy spojené se změnou klimatu s sebou podle ministerstva přinášejí rizika, která mají vliv i na obranu a bezpečnost.
"Stále častější mimořádné přírodní jevy, jako je dlouhodobé sucho, rozsáhlé požáry, eroze půdy, rozšiřování pouštních oblastí, extrémní srážky či povodně budou mít vliv na operační prostředí, povahu konfliktů i požadavky na vojenské schopnosti," podotklo.
Extrémní přírodní jevy mohou podle něj ohrozit nebo klást zvýšené nároky na energetickou infrastrukturu, vojenské základny a objekty, výcvikové prostory, ale také vybavení, personál a vojenskou techniku.
Dokument má podle úřadu tři hlavní cíle: zajistit připravenost na dopady změny klimatu, bojeschopnost v novém operačním prostředí a snižovat negativní vliv své činnosti ozbrojených sil na životní prostředí.
"To bude spočívat zejména v efektivní energetické transformaci, ochraně životního prostředí na pozemcích ministerstva obrany a v navýšení nízkoemisních zdrojů v oblastech, kde to neohrozí bojeschopnost ozbrojených sil," dodal úřad. Obrana chce také například posílit spolupráci s akademickou sférou i firmami, které se zaměřují na nová technologická řešení.
