Obří masožravec gorgosaurus se na aukci prodal za více než šest milionů dolarů Foto | Fausto García-Menéndez / Fausto García-Menéndez / Unsplash Gorgosaurus byl příbuzný obávaného Tyrannosaura rexe, byl ale rychlejší a měl silnější stisk čelistí. Ilustrační obrázek Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. A skeleton of a Gorgosaurus, a T. rex relative that roamed the Earth about 80 million years ago, sold at a Sotheby’s auction for $6.1 million. Recent dinosaur fossil auctions have infuriated scientists who worry about commercializing evolutionary history. https://t.co/ORrQpEF7q2 pic.twitter.com/iJDqImzoSY — The New York Times (@nytimes) July 28, 2022 Kompletní fosilie obřího masožravého gorgosaura se tento týden v New Yorku prodala za více než šest milionů dolarů (145 milionů korun). Nový majitel tohoto 77 milionů let starého dinosaura s mohutnými čelistmi plnými ostrých zubů a s drobnými předními končetinami není známý, napsal server CNN. Gorgosaurus byl příbuzný obávaného Tyrannosaura rexe, byl ale rychlejší a měl silnější stisk čelistí, uvedla aukční síň Sotheby's, která dinosaura nabídla jako zlatý hřeb dnešní přírodovědné aukce. Predátor měřil na výšku 2,8 metru a na délku 6,7 metru. V období pozdní křídy žil na území dnešních Spojených států a Kanady. "Jako mistru lovu své doby, v níž pravděpodobně lovil ve čtyřčlenných smečkách, byl gorgosaurus dominantní silou a ojedinělým predátorem," píše Sotheby's. Aukční síň minulý týden na twitteru upozornila, že na rozdíl od většiny podobných exemplářů impozantní masožravec nemá jméno - a spustila nezávaznou anketu, ve které zvítězila přezdívka Gorgeous George (Úchvatný George). Kosti prodaného jedince byly objeveny v roce 2018 na soukromém pozemku v centrální části amerického státu Montana. Všechny další známé zkamenělé pozůstatky tohoto druhu jsou ve sbírkách muzeí a prodaný exemplář je tak jediný nabídnutý pro soukromou kolekci. "Gorgosaurus nebyl nikdy nabídnut na aukci a příležitost sdílet ho poprvé s veřejností je pro mě neuvěřitelným potěšením a vrcholem kariéry," uvedla v tiskovém prohlášení Cassandra Hattonová, která v Sotheby's dohlíží na sekci vědy a populární kultury. CNN ale připomíná, že se proti prodeji vzácných fosilií do soukromých rukou staví vědci a muzea. Poptávka po dinosauřích fosiliích je podle expertů stále vysoká, což jejich cenu k frustraci muzeí a dalších výzkumných institucí žene nahoru. V roce 2020 se kompletní kostra Tyrannosaura rexe, mezi veřejností stále jednoho z nejpopulárnějších druhů, na aukci v New Yorku prodala za 31,8 milionů dolarů. Exemplář pojmenovaný Stan utrženou sumou čtyřnásobně překonal předchozí rekord, pokud jde o vydražení dinosaura. "Podle mého názoru to nepřináší nic dobrého," uvedl paleontolog David Polly z univerzity v Bloomingtonu v americkém státě Indiana. "I když v USA neexistuje žádný zákon pro zkameněliny ze soukromých pozemků, jako vědec se domnívám, že fosilie jsou důležité pro nás pro všechny a opravdu by měly být umístěny do veřejných depozitářů, kde je lze studovat - kde se z nich může těšit a učit široká veřejnost," dodal. "Jsem nešťastný z toho, že mají dinosauři cenovku. ... Ale ta záležitost není černobílá," řekl paleobiolog Gregory Erickson z univerzity ve floridském Tallahassee. "Muzea mají historii nákupů komerčních exemplářů," upozornil odborník. Výběr informací k aukcím dinosauřích fosilií: - Dosud nevyšší částka za fosilii byla zaplacena v říjnu 2020, a to za jednu z největších a nejúplnějších koster Tyrannosaura rexe na světě. V aukci zorganizované londýnskou aukční síní Christie's v New Yorku za ni sběratel vyplatil 31,8 milionu dolarů (asi 733 milionů korun). Utržená suma čtyřnásobně překonala rekord z října 1997. Tehdy tyrannosaura zvaného Sue vydražila aukční síň Sotheby's v Chicagu za 8,4 milionu dolarů (asi 194 milionů Kč). - Loni v říjnu se v pařížské aukční síni Druot vydražila fosilie dosud největšího nalezeného triceratopse za 5,5 milionu eur (asi 135 milionů korun). Výsledná suma byla téměř čtyřikrát vyšší, než síň původně odhadovala. Před aukcí si působivého býložravce se třemi rohy mohli zájemci o dinosaury prohlédnout ve francouzské metropoli. Rok předtím se v Paříži v aukci prodala vzácná kostra 150 milionů let starého masožravého ještěra allosaura za tři miliony eur (73 milionů korun) anonymnímu kupci. Výsledná částka byla dvakrát vyšší než původně odhadovaná cena. - Kostra dinosaura byla vydražena také v červnu 2020 na Eiffelově věži v Paříži, a to za více než dva miliony eur (asi 49 milionů korun). Kosti staré 152 milionů let získal francouzský kupec. Nový majitel paleontologického nálezu, který chtěl zůstat v anonymitě, nechá kosti vystavit v zatím neupřesněném muzeu. Kostru obřího dinosaura diplodok vydražila britská aukční síň Summers Place Auctions v listopadu 2013 za 400.000 liber (asi 11,8 milionu korun). Sedmnáctimetrová fosilie samice Diplodoka longuse, známého též jako seismosaurus, je stará zhruba 150 milionů let. - Tento týden se v New Yorku prodala kompletní fosilie obřího masožravého gorgosaura za více než šest milionů dolarů (145 milionů korun). Nový majitel tohoto 77 milionů let starého dinosaura s mohutnými čelistmi plnými ostrých zubů a s drobnými předními končetinami není známý, napsal server CNN. - Úspěšně lze zpeněžit i dinosauří exkrement, jak se ukázalo v květnu 2008 v newyorské dražební síni Bonhams. Kus dinosauřího trusu starého 130 milionů let vynesl téměř tisíc dolarů (tehdy asi 16.000 korun). Zkamenělý koprolit, jehož cenu odhadovala dražební síň na 350 až 450 dolarů (tehdy 5700 až 7300 korun), koupil jednasedmdesátiletý podnikatel Steve Tsengas z Ohia, majitel společnosti OurPets, která prodává produkty na zpracování psích a kočičích výkalů. Prodáno bylo i dinosauří hnízdo. V prosinci 2006 při dražbě v americké aukční síni Bonhams&Butterfields v Los Angeles bylo mimo jiné vydraženo vzácné a dokonale zachovalé dinosauří hnízdo obsahující zkamenělá vejce i embrya. Přes protesty některých vědců, kteří požadovali, aby tato rarita byla z prodeje stažena, vynesla 420.000 dolarů, tedy asi tehdejších 8,5 milionu korun. Aukční síň původně počítala s tím, že se tato položka vydraží zhruba za polovinu. - Ceny nejatraktivnějších exemplářů fosilií se podle informací britského deníku The Guardian v současnosti pohybují vysoko. Za kostru Tyrannosaura rexe je například možné získat až deset milionů dolarů (skoro 226 milionů Kč), a nejcennější je velociraptor. Cena za lebku triceratopse se pohybuje v rozmezí 170.000 až 400.000 dolarů, za lebku diplodoka je třeba dát 570.000 až 1,1 milionu dolarů. - Na rozmachu trhu s dinosauřími fosiliemi se podle časopisu ARTnews podepsal filmový trhák režiséra Stevena Spielberga Jurský park z roku 1993. První fáze zvýšeného zájmu o fosilie vyvrcholila v roce 1997 jen několik měsíců po premiéře pokračování snímku s názvem Ztracený svět, když se v aukční síni Sotheby's vydražila kostra 12 metrů dlouhého Tyrannosaura rexe jménem Sue za rekordních 8,4 milionu dolarů. V následujících desetiletích se zájem o fosilie dále zvyšoval. Mezi sběratele fosilií se zařadili například herci Leonardo DiCaprio, Nicolas Cage a Russell Crowe. - Sbírání dinosauřích fosilií není bez rizika. V roce 2013 se 67 milionů let stará lebka druhu Ryrannosaurus bataar, kterou koupil Nicolas Cage, stala předmětem vyšetřování kvůli podezření z pašování. Cage ji koupil na aukci v Kalifornii, kde příhozem na 276.000 dolarů překonal DiCapria. Později bylo zjištěno, že lebku dal do aukce Eric Prokopi, který se sám označuje za "komerčního paleontologa" - a už dříve přiznal vinu za nelegální dovoz fosilií z Mongolska a Číny. Lebka byla nakonec vrácena do Mongolska. Podobně v červenci 2014 americké úřady vrátily Mongolsku pozůstatky 18 dinosaurů, staré 68 až 80 milionů let, které byly nezákonně vyvezeny z pouště Gobi a propašovány do USA. Měsíc předtím newyorský soud rozhodl, že si Prokopi odpyká tři měsíce vězení za propašování obří kostry tyranosaura, jejíž aukce mu vynesla milion dolarů (tehdy 20 milionů korun). - Přední američtí paleontologové vyzývají k celosvětovému zastavení prodeje dinosauřích fosilií. Kvetoucí trh s kosterními pozůstatky dávno vyhynulých obratlovců, který povzbuzuje jejich obliba u bohatých soukromých sběratelů včetně hollywoodských hvězd, podle paleontologů žene jejich ceny vzhůru. Fosilie se tak dostávají mimo finanční možnosti muzeí a vědců. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Dinosaurům sloužilo peří nejdřív jako izolace. Létání objevili až později Vědci poprvé „změřili teplotu“ (horkokrevných) dinosaurů Vědci našli stopy bitky ichtiosaurů před 120 miliony let

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.