zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Obvinění z pytláctví čelí muž, jenž zastřelil kamzíka v honitbě na Českolipsku

11.9.2025 19:48 | ČESKÁ LÍPA (ČTK)
Kamzík horský se v České republice podle ní vyskytuje sporadicky. Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | xulescu_g / Flickr
Policie obvinila z pytláctví a krádeže myslivce, jenž v závěru loňského roku zastřelil jediného kamzíka horského, který byl v jedné honitbě na Českolipsku. Obviněný muž tvrdí, že šlo o omyl. Hrozí mu až dva roky vězení. Na webu policie o tom informovala její českolipská mluvčí Ivana Baláková.
 
"Vyšetřovatelka mu klade za vinu, že v listopadu loňského roku bez povolení a v rozporu se zákonem zastřelil v honitbě na Českolipsku jediného kamzíka horského, který se tu usadil. Místní myslivci měli z jeho přítomnosti v teritoriu radost," uvedla Baláková.

Myslivec s letitou praxí se tehdy vydal do lesa s povolenkou k lovu daňčí zvěře, ale místo ní si domů jako trofej přivezl kamzíka. "Správci honitby ulovení kamzíka nahlásil až s několikadenním zpožděním a přitom tvrdil, že si ho spletl s daňkem. Tomu ale správce i s ohledem na další podezřelé okolnosti neuvěřil a událost nám oznámil," dodala mluvčí policie.

Kamzík horský se v České republice podle ní vyskytuje sporadicky. "A jejich lov je proto přísně regulován v rámci mysliveckého plánování, a to především v těch oblastech, kde to stav populace umožňuje," uvedla Baláková.

