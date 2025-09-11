Obvinění z pytláctví čelí muž, jenž zastřelil kamzíka v honitbě na Českolipsku
11.9.2025 19:48 | ČESKÁ LÍPA (ČTK)
Kamzík horský se v České republice podle ní vyskytuje sporadicky. Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Myslivec s letitou praxí se tehdy vydal do lesa s povolenkou k lovu daňčí zvěře, ale místo ní si domů jako trofej přivezl kamzíka. "Správci honitby ulovení kamzíka nahlásil až s několikadenním zpožděním a přitom tvrdil, že si ho spletl s daňkem. Tomu ale správce i s ohledem na další podezřelé okolnosti neuvěřil a událost nám oznámil," dodala mluvčí policie.
Kamzík horský se v České republice podle ní vyskytuje sporadicky. "A jejich lov je proto přísně regulován v rámci mysliveckého plánování, a to především v těch oblastech, kde to stav populace umožňuje," uvedla Baláková.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk