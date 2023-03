Obyvatelé Dolní Řasnice a Krásného Lesa budou hlasovat o větrných elektrárnách

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Obyvatelé Dolní Řasnice a Krásného Lesa na Liberecku budou rozhodovat o plánované výstavbě větrných elektráren. Podle projektu firmy W.E.B Větrná energie by mělo šest elektráren vyrůst v Dolní Řasnici a jedna v Krásném Lese. Dvě elektrárny byly v plánu v Horní Řasnici, tam už ale obyvatelé stavbu odmítli, referendum se tam konalo souběžně s prvním kolem prezidentských voleb. Referenda v dalších obcích se uskuteční v sobotu 1. dubna.

Podle starosty Dolní Řasnice Marka Kratochvíla (Sportovci) budou obyvatelé obce odpovídat na otázku: "Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Dolní Řasnice v samostatné působnosti obce již nepodnikalo žádné kroky směřující k výstavbě větrných elektráren v katastru obce?".

V sousedním Krásném lese se otázka mírně liší: "Souhlasíte s tím, aby obecní zastupitelstvo Krásného Lesa v samostatné působnosti činilo veškeré kroky k tomu, aby změnou územního plánu obce Krásný Les, katastrální území 673960, nemohla vzniknout plocha, která by umožňovala výstavbu větrných elektráren?". V obou případech odpověď "ANO" znamená zastavení projektu minimálně na dva roky, po 24 měsících může totiž obec referendum zopakovat, na to upozornil i právník firmy W.E.B Větrná energie.

Pro obce může odmítnutí projektu znamenat velký problém, s firmou W.E.B totiž v roce 2020 uzavřely smlouvy o spolupráci. Předcházela tomu anketa, ve které projekt podpořila většina místních. Firma také nabídla obyvatelům kompenzaci na základě výkupních cen energií. "Začíná to na 9400 korun ročně pro domácnost a může to být i víc, podle výkupní ceny," řekl starosta. Svůj podíl by měly dostat i obce. Dolní Řasnice, která ročně hospodaří s deseti až 11 miliony korun, by mohla z projektu ročně do rozpočtu získat dalších 2,4 milionu korun.

Pokud ale v referendu lidé elektrárny odmítnou, obec nic nedostane a navíc hrozí, že bude muset firmě za zmařenou investici a porušení smlouvy zaplatit. V případě Dolní Řasnice by to mohlo být pět milionů korun - téměř polovina rozpočtu. V Horní Řasnici už dostalo vedení obce dopis, kde firma škodu vyčíslila na dva miliony korun. "Příprava a stavba větrného parku je dlouhodobý a finančně velmi náročný projekt, abychom si investice pojistili, uzavíráme s obcemi smlouvy o spolupráci, které nás opravňují zmařené investice vymáhat," uvedla na dotaz ČTK jednatelka W.E.B Michaela Lužová.

