Obyvatelé Písku v referendu odmítli výstavbu spalovny odpadu
"Budeme hledat jiný systém odpadového hospodářství a jiný systém tepelného hospodářství. Tam připadá v úvahu, že se budou muset pořídit kogenerační jednotky na plyn, a budeme doufat, že plyn bude levný. Co se týče odpadu, budeme muset oslovit nějaké ZEVO, které má volnou kapacitu a přistoupit na jejich cenu," řekl Čapek. Jednat tak město bude i s Teplárnou České Budějovice, která chce postavit ZEVO ve Vrátu.
Písečtí občané odpovídali na otázku: "Souhlasíte, aby město Písek učinilo všechny potřebné kroky, aby na jeho správním území nevzniklo zařízení pro spalování komunálního odpadu projekt ZEVO?“ Evidovaných voličů bylo 22 530. Referenda se zúčastnilo 12 476 lidí, kteří odevzdali 12 170 platných hlasů. Proti výstavbě se vyjádřilo 7162 lidí, a pro ni hlasovalo 4948 lidí.
Lidé se nejvíce obávali znečištění ovzduší, poškození zdraví nebo zvýšení dopravy. Poukazovali také na nejasnou ekonomickou stránku celého projektu v případě nedostatku odpadů pro spalování. Od obydlených oblastí města by byla vzdálenost 800 metrů, od osady Smrkovice 400 metrů.
Spalovna, společný projekt Písku a Strakonic, měla likvidovat odpady obou měst i okolních obcí a nahradit uhelný kotel v písecké teplárně. Postavena měla být podle plánů do prosince 2028. Město také bude muset jednat se Strakonicemi, které společnosti ZEVO Písek na přípravu půjčily devět milionů, dodal Čapek.
"Bude to komplikace pro všechny, kteří tam chtěli vozit odpad. Bude to třeba projednat, jestli zkusíme odpad likvidovat vlastními silami s podporou okolních obcí, tedy najít lokalitu pro ZEVO mimo město, aby to neotravovalo lidi, aby byla přístupná nákladním autům. Anebo vozit odpad někam spálit," řekl ČTK starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická veřejnost). Město také bude chtít vrátit půjčené peníze, dodal.
Písecké ZEVO mělo ročně spálit 50.000 tun směsného komunálního odpadu, objemného odpadu a dalších odpadů vhodných k energetickému využití. Kromě Písku a Strakonic by do spalovny dovážely odpad Milevsko, Blatná, Vodňany a Horažďovice. Většina produkovaného tepla by mířila do systému centrálního zásobování teplem, na ohřev vody a pro výrobu elektrické energie.
