Obyvatelé Staré Červené Vody se v referendu vyslovili proti větrníkům

Obyvatelé Staré Červené Vody na Jesenicku o víkendu v referendu odmítli připravovanou stavbu pěti větrných elektráren a dvou fotovoltaických parků v katastru obce. V hlasování vyslovili souhlas s tím, aby obecní úřad učinil veškeré možné kroky a stavbám o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více zabránil. "Referendum je platné a závazné," řekl ČTK starosta obce Pavel Danilko.

Ve Staré Červené Vodě je evidováno 507 voličů a v referendu bylo podle starosty odevzdáno 291 platných hlasů. Proti stavbě obnovitelných zdrojů elektřiny se vyslovilo 235 obyvatel, opačný názor v referendu mělo 56 voličů.

Obec Stará Červená Voda tvoří osady Stará, Nová a Dolní Voda v údolí Červeného potoka. Soukromý investor z Prahy chce postavit jednu větrnou elektrárnu a jeden fotovoltaický park v katastrálním území Dolní Červená Voda a čtyři větrné elektrárny a jeden fotovoltaický park v katastrálním území Stará Červená Voda.

O vyhlášení referenda rozhodli zastupitelé, podnět jim k tomu dali na přelomu roku občané s peticí, ve které 318 podepsaných nesouhlasilo s investicí do větrné a solární elektrárny. Záměr už dříve dostali na stůl předchozí zastupitelé, rozhodnutí nakonec nechali na nově zvolených zástupcích obce, pro které je výsledek referenda závazný.

"Je to problematické místo. Výstavba by měla být ve velmi pohledovém místě, většina obyvatel Staré Červené Vody a Dolní Červené Vody by to měla opravdu před okny, na rozdíl například od obce Kobylá, která je v dolině a má větrnou elektrárnu za lesem. U nás by to byla velká změna krajinného rázu," podotkl starosta. Svou roli podle zástupců obce hraje při rozhodování i případná hlučnost větrných elektráren.

Referendum je podle zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

První větrné elektrárny byly v Olomouckém kraji zprovozněny v polovině 90. let. Na konci roku 2019 tam fungovalo 18 velkých větrných elektráren a parků. Stavba nových větrníků se v posledních letech kvůli nesouhlasu veřejnosti a některých samospráv téměř zastavila. Například u Jívové v podhůří Jeseníků investor plánuje stavbu pěti větrníků s celkovým výkonem deset megawattů déle než 15 let. Dvě nové větrné elektrárny plánuje postavit u Potštátu na Přerovsku společnost Roteko Invest. Proti jeho záměru se postavila potštátská radnice, organizace Hnutí Duha i místní spolky.

Právě kopce v podhůří Nízkého Jeseníku jsou už delší dobu díky příznivým podmínkám v zorném poli investorů, kteří se zaměřují na větrné elektrárny. Mezi obcemi Hraničné Petrovice a Jívová na Olomoucku fungují dvě větrné elektrárny, z nichž každá má výkon 850 kilowattů. Větrný park čítající devět stožárů s celkovým výkonem 18 megawattů se tyčí k nebi u nedaleké Lipiny.

